Chivas: Miguel Ponce manda recado a Antuna, ¿qué le dijo?

Apenas a su llegada a la Máquina Cementera del Cruz Azul, Uriel Antuna aseguró que no se sentía arropado durante su etapa en las Chivas y si anteriormente había sido el "Pollo" Briseño quien le respondió al polémico futbolista, en esta ocasión fue Miguel Ponce quien no se guardó nada.

El lateral rojiblanco fue cuestionado sobre las palabras del "Brujo" Antuna y señaló que no sabía a quién se dirigía con esas acusaciones, pues considera que siempre estuvieron para él, pero también aprovechó la oportunidad para enviarle un recado a su ahora excompañero.

"Que yo sepa y que yo haya visto, siempre todos los compañeros estuvimos para su apoyo, para lo que necesitara. Tampoco tengo que estar atrás de él diciéndole qué hacer. No sabemos si realmente se refería a los compañeros o a qué se refería", señaló el "Pocho" Ponce.

Por si no fuera suficiente, Miguel Ponce aseguró que las necesidades de Chivas pasan no solo por buenos jugadores, sino por profesionales y señaló que ya no caben más futbolistas que no tengan compromiso.

“Chivas no solo necesita buenos jugadores, necesita más profesionales. Últimamente se habla mucho de lo que pasa fuera de la cancha y no de lo importante que es adentro, los jugadores que estamos aquí debemos ser más profesionales. Debemos hacer sentir orgullosa a la gente", dijo.

"Ya no caben más jugadores que no tengan compromiso, tratamos de hacer oídos sordos, tratamos de no ver cosas que nos puedan afectar para así rendir mejor y nuestra cabeza esté concentrada en cosas importantes y no en el tema de redes sociales”, sentenció.

Chivas debutará en el Clausura 2022 el próximo domingo ante el Mazatlán FC, en la cancha del Estadio Akron. Un torneo en el que el Rebaño buscará darle un giro a los malos resultados que los han dejado fuera de la Liguilla en los últimos dos torneos.

