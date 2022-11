Luis Chávez se ha convertido en un referente del futbol mexicano, pues además de brillar con los Tuzos de Pachuca, llevándolos al campeonato, también se ha asentado en la Selección Mexicana y tiene grandes chances de ir al Mundial de Qatar 2022.

Esto ha despertado el interés de algunos equipos del futbol mexicano, entre ellos Chivas, quien con Fernando Hierro como director deportivo y Veljko Paunovic como nuevo entrenador, no verían con malos ojos el fichaje del centrocampista del vigente campeón del futbol mexicnao. Sin embargo, no será una tarea fácil de conseguir, pues el propio Luis Chávez no piensa en un cambio.

Al ser consultado sobre el interés de Chivas y otros equipos, Luis Chávez dijo en entrevista para MedioTiempo, “Estoy agradecido por el interés de los posibles clubes, pero estoy enfocado en Pachuca y ahora con la Selección”, para luego negar que Chivas lo haya contactado.

En los últimos días también trascendió que el Porto tendría un fuerte interés en fichar al mediocampista de los Tuzos de Pachuca una vez que finalice el torneo. Las buenas relaciones entre ambos clubes podrían facilitar el salto a Europa para un Chávez que seguiría de esta manera los pasos de Héctor Herrera, quien también surgió de la cantera hidalguense y se fue al Viejo Continente de la mano de los Dragones.

Luis Chávez ahora está concentrado con la Selección Mexicana en España, donde disputarán dos amistosos previo al Mundial de Qatar 2022 y será en los próximos días cuando se confirme si estará en la lista definitiva o no de Gerardo "Tata" Martino para la justa mundialista.

JL