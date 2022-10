La eliminación de Chivas en el Repechaje del Apertura 2022 ante el Puebla dejó una herida profunda que tardará en cerrar y que incluso ya ha provocado los primeros cambios dentro del equipo. Lejos del redil, la "Chofis" López se prepara para disputar los Cuartos de Final con los Tuzos de Pachuca y no dudó en mandar un mensaje a su ex equipo.

El habilidoso exjugador de Chivas detalló que su regreso al Rebaño no se concretó debido a que el propio conjunto rojiblanco le negó una segunda oportunidad de vestir sus colores, pese a que él tenía las mejores intenciones.

"Tenía una intención, tenía una revancha porque no era cuestión de dinero, como lo dicen, de que yo no quería renovar; cuestión de dinero no era. Si fuera así, tenía ofertas en China y no quise aceptarlas. Yo quería estar acá, en México. Vengo más maduro y quería un nuevo reto, pero me dijeron que no embonaba en el equipo, que el equipo ya estaba completo", expresó el futbolista de los Tuzos.

A pesar de que Chivas le negó la oportunidad de volver a vestirse de rojiblanco, el propio Javier Eduardo López confesó que no descarta la idea de regresar en algún momento al equipo con el que debutó en el futbol mexicano. Por ahora, "Chofis" se prepara con Pachuca para enfrentar a los Tigres de la UANL en los Cuartos de Final del Apertura 2022.

JL