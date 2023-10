Renegar de tus orígenes puede costarte caro, y eso lo sabe a la perfección el zaguero de Chivas Cristian Calderón.

El “Chicote” es egresado de las fuerzas básicas del Atlas, pero esto no le impidió que a su arribo a Chivas se volviera el enemigo público número uno de los Zorros, esto debido a que en redes sociales no tuvo empacho para burlarse de su ex equipo.

Eso le valió para ganarse el cariño de la afición del Guadalajara, pero tal parece que también le acarreó algún tipo de maldición que lo ha perseguido y hostigado cuando se llega la fecha de medirse contra el Atlas.

Tardío reencuentro

“Chicote” llegó a Chivas a finales de 2019 como parte del proyecto de Ricardo Peláez como director deportivo, sin embargo el zaguero se quedó con las ganas de medirse al Atlas durante un largo tiempo.

Esto se debe a que se quedó en la banca para el clásico Tapatío del Clausura 2020, y una vez en el Torneo Guard1anes de ese mismo año y el Guard1anes de 2021 incluso se quedó fuera de la convocatoria del equipo rojiblanco.

De entrada por salida

Fue hasta el Apertura 2021 cuando Calderón tuvo la oportunidad de verse las caras contra el equipo que lo debutó en la Liga MX, y aunque esto significaba una gran oportunidad para que el lateral izquierdo se luciera, al final salió entre lágrimas del terreno de juego a causa de que fue expulsado al minuto 27 por doble amarilla.

El resultado final en ese partido fue de 1-0 a favor de Atlas, y esto significó que los Zorros cortaran una racha de seis derrotas consecutivas ante el Club Deportivo Guadalajara. Es decir, la paternidad del Rebaño sobre los rojinegros se cortó justo cuando Calderón defendió la rojiblanca por primera vez en esta rivalidad.

Se queda con las ganas

El Clausura 2022 pudo haber sido la revancha para Calderón, pero así como sucedió en otros partidos el “Chicote” se quedó con las ganas de jugar ante los Zorros debido a que Marcelo Michel Leaño, entonces técnico del Guadalajara lo dejó en la banca durante todo el partido.

Su momento más alto

La Liguilla del Clausura 2022 fue agridulce para el “Chicote” Calderón, pues una vez que Chivas se instaló en los Cuartos de Final, su cruce en esa Liguilla fue justamente contra los rojinegros del Atlas.

En dicha serie “Chicote” tuvo la fortuna de marcar en el partido de Ida, pero a pesar de esto Chivas terminó por irse eliminado ante su odiado rival deportivo de la ciudad.

Pierde titularidad

Una vez con Pauno en el banquillo, Calderón ha podido jugar la mayor parte de los juegos del Guadalajara, ya que el “Chicote” encontró esa constancia que no había tenido con ningún otro DT.

Por desgracia para él, esa constancia fue cortada justamente contra el Atlas, pues a pesar de que en Liguilla jugó prácticamente todo el encuentro de Ida de los Cuartos de Final, para la vuelta de esa serie fue mandado a la banca y ya no recuperó la titularidad durante toda la Liguilla.

Lo separan del equipo

Este próximo sábado se disputará una nueva edición del Clásico Tapatío, mismo que de nueva cuenta se jugará sin Calderón debido a que el lateral izquierdo del Rebaño ha sido separado por la directiva del club por tiempo indefinido.

Ahora el futuro es incierto para Calderón, pues diversos reportes afirman que el jugador tendría las horas contadas en el Rebaño, y en caso de que esto suceda así, el punto de quiebre entre él y el Guadalajara se habría dado justo en las vísperas del Clásico Tapatío.

“Chicote” con Chivas en el Clásico Tapatío

Clausura 2020: se quedó en la banca

Guard1anes 2020: no fue convocado

Guard1anes 2021: no fue convocado

Apertura 2021: lo expulsaron al minuto 27

Clausura 2022: (Temporada Regular) se quedó en la banca

Clausura 2022: (Cuartos de Final) jugó ambos partido y marcó gol en la Ida

Apertura 2022: entró hasta el minuto 70

Clausura 2023: (Temporada Regular) salió al minuto 88

Clausura 2023: (Cuartos de Final) jugó la ida, perdió Chivas y se fue a la banca para la Vuelta

