Múltiples podrían ser los factores por los cuales las Chivas están inmersas en una crisis de la cual, parece es imposible salir. Llamando la atención el cambio tan drástico que han presentado entre la temporada pasada y este Apertura 2023.

Por ello, Jaime Gallardo, periodista deportivo, señala que, una de las principales razones de que el Guadalajara no pueda levantar, es porque el profe Pauno no encuentra ese revulsivo que pueda ser determinante al frente. Más, las problemáticas físicas que han presentado los que eran sus mejores jugadores como Alexis Vega o Víctor “Pocho” Guzmán.

“Lo que Pauno sí encontraba en la campaña anterior y que no encuentra en esta, es la capacidad de reacción. Aquel revulsivo que, aún sin convencer del todo en el torneo pasado, le permitía ganar partidos. Chivas careció de un goleador y de alguien que definiera en el área, pero siempre encontraba en un defensa o en un mediocampista quién se lo resolviera. Ahora no y cada vez le está costando más hacer goles”, indicó Gallardo.

“Hoy Pauno menciona en conferencia de prensa que su equipo terminó cansado, aquí me parece entonces que se tendría que poner a revisión el trabajo del preparador físico, puesto que el Guadalajara proviene de una fecha FIFA, como para venir a decir que hubo un desgaste. Sabemos que Alexis Vega físicamente no está bien y lo mismo se dijo del “Pocho”, entonces los mejores jugadores de Chivas y quienes deberían de marcar diferencia, simplemente no lo están haciendo por su bajo nivel”, agregó Jaime.

Señaló que, si bien hubo un inicio positivo en esta temporada, se debe de ser críticos con los rivales que enfrentó y a los que sí les pudo ganar, ya que una vez participando en la Leagues Cup, no pudo refrendar su buen momento futbolístico y ahí vino a la baja.

“Se hablaba del paso perfecto y del superlíder, pero hay que ver a quién le ganó en esos partidos. Le ganó al León, San Luis y Necaxa. Se van a la Leagues Cup con grandes expectativas y ahí comenzaron, no solamente a no tener buenos resultados, sino que el Guadalajara, por momentos, fue exhibido”, concluyó.

