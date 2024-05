Charros, urge pitcheo para dejar el oscuro sótano

Avanza la agenda ordinaria de la campaña 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en primavera-verano, y Charros de Jalisco lucha con las debilidades que ha venido acusando desde el inicio de la campaña en cuanto al pitcheo.

Con corte al 23 de mayo, el escuadrón jalisciense está situado en el sótano de la zona norte, a 11 juegos de distancia del puntero Sultanes de Monterrey, con sólo 13 victorias frente a 23 derrotas, abajo de Dorados de Chihuahua, Caliente de Durango y Rieleros de Aguascalientes, conjuntos que acorde a la envergadura y tradición de la plaza relativa a esas franquicias en comparación con Jalisco no deberían estar superando a nuestros Charros, más han tenido un desempeño mejor quizá por contar con apropiado balance en sus líneas y/o dirigidos más eficazmente, al igual que los otros equipos de la Zona norteña ubicados de mitad del standing hacia la cima de la división con sello de novenas competitivas y me refiero a Saraperos de Saltillo, Toros de Tijuana, Algodoneros de Unión Laguna, Tecolotes de los Dos Laredos, así como Acereros de Monclova y aquí salta a la vista el hecho de que, como se ha dicho recurrentemente, este juego se llama pitcheo y que no obstante contar los albiazules campiranos de Jalisco con un roster sólido, ofensivo y defensivo, la falta de un cuerpo de pitcheo consolidado, tanto el grupo de abridores como los que conforman el bulpén, tanto en los relevistas intermedios, preparadores como los cerrojeros, provoca los problemas de perder cotejos y no poder considerarse como un conjunto sólido con etiqueta de ganador.

Y es que basta observar las estadísticas en cuanto al bateo, destacando Vimael Machín, el tercera base, con un porcentaje impresionante de .431, seguido de Antony Giansanti, jardinero que tiene un importante porcentaje de .362, también debiendo mencionarse al usualmente bateador designado Oswaldo Arcia, con .321, y a Billy Hamilton, con .308, además a Maikel Serrano, con su .304, a Greg Bird con .293, a Antony García con .292, e incluso a Alfredo Hurtado, el catcher, con .280, y sin dejar de poder advertir al bateador larguero Michael Wing con .276.

Es decir, prácticamente todos los toleteros de Charros tienen un bastante sólido comportamiento al momento de producir; sin embargo, esto no ha sido suficiente para que el conjunto se consolide como un equipo ganador.

No obstante, hay que dejar anotado que la directiva impulsada por su cuerpo técnico no se ha quedado de brazos cruzados y han hecho movimientos para tratar de fortalecer, de consolidar la eficacia del staff de pitcheo. Recientemente activaron al serpentinero derecho panameño Severino González, que será un importante aporte al relevo. También recientemente se incorporó Domingo Acevedo, que había estado fuera de actividades por una lesión y se ha informado que ya próximamente se reactivará al pitcher AJ Pocket, que por lesión ha estado fuera de actividades.

Y como novedades importantes, el arribo en días pasados de dos consolidados lanzadores con experiencia en la LMB, tal como la tienen y exitosa en lo general en el beisbol invernal, que son Eduardo Vera y Luis Iván Rodríguez. Sin embargo, Vera no empezó bien y ya cargó con fracaso en la serie ante Tecolotes de los Dos Laredos en la que los de las fronteras barrieron feamente al equipo albiazul jalisciense, pero habrá que confiar que además de tomar buen ritmo en la loma los ahora activos, habrá pronto otras relevantes incorporaciones para consolidar el cuerpo de monticulistas, ya que la intención es que a partir de que termine esta primera vuelta y ocurra el tradicional Juego de Estrellas, se habrán de incorporar otros peloteros que ya están en negociación final para contar para la segunda vuelta con un grupo sólido de abridores sin dejar de procurar obtener el soporte adecuado tanto en el relevo intermedio como en la parte final de los cotejos, a sabiendas de que se tiene la fortaleza para producir y con ello apuntalar el trabajo de los lanzadores.

Habrá que desear suerte y tino a la directiva de Charros para que el equipo logre mostrar una cara exitosa en la segunda vuelta, que se refleje en el ascenso en los standings, ya que ciertamente, sólo pasan a pretemporada las seis novenas mejor posicionadas y Charros está obligado a estar entre ese pelotón.