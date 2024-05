Sensei rojinegro

Son 5 clubes de nuestro futbol que ya superaron los 100 años.

El Pachuca que fue fundado el 1º de nov de 1892, tiene 131 años. El Club Deportivo Guadalajara 118 años de fundado el 8 de mayo de 1906, el Atlas tiene 107 años y tuvo un 15 de agosto de 1916 su nacimiento. América también tiene 107 años y su fecha fue un 12 de octubre del año 1916. El Deportivo Toluca es otro con 107 años, fundado un 12 de febrero de 1917, y el ultimo club con más de 100 años es el Necaxa fue un 21 de agosto de 1923 cuando inicio es equipo.

La fundación de Los demás equipos mexicanos en este orden, Cruz Azul un 22 de mayo 1927, Puebla el 7 de mayo 1944, León 20 de agosto 1944, Monterrey el 28 de agosto de 1945, Querétaro 8 de julio 1950, Pumas de la Unan 2 de agosto de 1954, Tigres 7 marzo 1960, Santos 4 de septiembre 1983, Tijuana Xolos 14 de enero 2007, San Luis 28 de mayo 2013, Bravos de Juárez 29 de mayo 2015 y el más nuevo Mazatlán 2 de junio del 2020.

A lo largo de los años en nuestro balompié, han existido muchos equipos que jugaron en la primera división, algunos dejaron huella y otros como llegaron se fueron, Todavía hay varios que siguen participando en la liga de expansión o en otras divisiones. Haciendo memoria, algunos de ellos nos tocaron verlos jugar y a otros por su historia y trayectoria, aquí detallo varios.

Monarcas Morelia, de gratos recuerdos, desapareció en el Clausura 2020 para darle vida a Mazatlán. Fue campeón en el año 2000 de la mano de Luis Fernando Tena, ese fue su único título, una plaza muy futbolera, este equipo tuvo varios motes como: Monarcas, Ates, canarios.

Los Tiburones Rojos del Veracruz, otra plaza 100% futbolera, Los Tiburones desaparecieron luego del Apertura 2019. Veracruz, con campeonatos en las temporadas 1945/1946 y 1949/1950, fue desafiliado por la Federación Mexicana de Futbol ante las deudas que la directiva tenía con jugadores, cuerpo técnico. Este equipo fue fundado en el año 1943.

Los Cañeros de Zacatepec, que también obtuvo varios campeonatos en la liga, estos fueron: 1954/1955 y 1957/1958, tienen tres años sin registro ante la Liga MX. La última vez que Zacatepec participó fue en el Clausura 2020 del Ascenso MX, torneo que se canceló por la pandemia de Covid-19. Antes de que se reanudará el futbol, se informó que la franquicia se mudaría a Morelia, Michoacán para conformar el Atlético Morelia, actual equipo de la Liga de Expansión.

Jaguares de Chiapas, fue fundado en el año 2002 pero solo logró mantenerse 15 años en el máximo circuito. Fue desafiliado tras el Clausura 2017 por temas de adeudos. En el año 2013 volvió a la liga con la franquicia del club San Luis y volvió a desaparecer en junio del 2017, nunca fue campeón ni llego a una final, pero tuvo participación en la copa libertadores del 2011.

Toros Neza, un equipo carismático que tuvo los reflectores en los años 90´s, disputó la final del verano 1997, pero perdió ante Chivas. Perdieron la categoría en verano del 2000 y desde ese momento no regresaron a la Primera División. Muy recordado por las actitudes de los jugadores, al salir al campo con los pelos pintados de color o con máscaras de luchadores.

Colibríes jugaban en Cuernavaca, Tuvieron un paso fugaz en la Primera División del futbol mexicano. Solo disputaron el Clausura 2003 y desaparecieron tras descender en ese torneo.

Los Indios de Juárez, ascendieron a la Liga MX hasta el Apertura 2008. En Primera División solo duraron dos años. Su mejor torneo fue el Clausura 2009, cuando llegaron hasta las semifinales, Luego de descender en el Bicentenario 2010, estuvieron un año más en la Liga de Ascenso antes de desaparecer.

Club Deportivo Oro “Mulos”, con un uniforme inconfundible, para mi muy bonito y original, rayado con franjas amarillas y blancas. Fue campeón de la liga en el año 1962 al triunfar sobre las Chivas del Guadalajara. El torneo México 70 sería el último en primera división para el Oro ya que a partir de 1970 pasó a llamarse Club Jalisco.

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, “el equipo que nació grande", llegó en la temporada 74/75 al comprar la franquicia del Club de Fútbol Torreón en tres millones de pesos antiguos. Rompieron el mercado nacional con grandes contrataciones de jugadores mexicanos y brasileños, uno de ellos fue el sonado caso de Nacho Calderón, pagaron por él una cantidad increíble para aquellos tiempos.

Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fue fundado un 5 de julio de 1971, inicialmente conocidos como “Tecos “y después adoptaron el nombre de Estudiantes. El debut en la Primera División de México fue con un triunfo, el 29 de octubre de 1975, derrotando 2 a 0 al Club Jalisco, en el Estadio Jalisco, obtuvieron su único campeonato en el máximo circuito el 30 de abril de 1994, en el Estadio 3 de marzo, contra el equipo Santos Laguna, bajo el mando de Victor Manuel Vucetich, que como dato anecdótico y por la emoción de obtener el título, lo firmaron por 20 años.

Club Deportivo Nacional, “Pericos” otro equipo Tapatío que se fundó en 1916. La camiseta era de franjas verticales alternadas verdes y blancas, según eso copiaron el uniforme del Real Betis español. cuatro temporadas, de la 1961-1962 a la 1964-1965 fueron las que jugaron en la primera división.

Club Social y Deportivo Jalisco, este equipo fue fundado en 1970, cuando desaparece el club Oro y toma su lugar. Conocidos como Los Gallos o Azucareros, El club jugaría desde su inicio en Primera división mexicana estando 10 años en ella, desde la temporada 1970-71 hasta su descenso a segunda división en la temporada 1979-1980.

Unión de Curtidores, fundado en 1928 jugaba en la ciudad de León, Gto. Tenía un sin número de sobre nombres: Cuereros, la Franja, Garra Curtidora, el Unión. Arropado por la gran cantidad de trabajadores de la industria zapatera y de curtiduría, una afición brava y apasionada. Su estadio conocido como la Martinica, dirigidos por el histórico Antonio Carbajal, "La Tota" en su primera campaña de 1974-75. Descendió en la temporada 1980-81.

Atletas Campesinos, fue un equipo de fútbol que jugó en Primera División de México. Polémico desde el inicio, fue el primer equipo que utilizo la publicidad en su camiseta cuando la Federación Mexicana no lo permitía. Fue fundado en 1977. Jugó dos temporadas en la máxima categoría del fútbol mexicano; la temporada 80-81 pasó con más pena que gloria y la temporada 81-82, Su principal figura fue Leonardo Cuéllar.

Atlético Español, este equipo nacido en 1971. Cuando habían comprado el Club Necaxa en la Primera División de México. Los inversionistas eran un grupo empresarios españoles El equipo formó parte de la máxima categoría nacional durante sus once temporadas de existencia. En su última temporada, la 1981/82. En 1982, los dueños vendieron el equipo a Televisa, que recuperó la imagen del Club Necaxa original.

Un equipo que dio mucho de qué hablar por la contratación de estrellas del futbol español, Celaya Futbol Club, que nació un 7 de febrero de 1954, quien no recuerda el paso de leyendas como Emilio “el buitre “Butragueño, Hugo Sanchez y Michel. Este equipo juega el último partido de esta etapa en primera división un 24 de noviembre de 2002.

Con el paso del tiempo hubo muchos equipos en la primera división, algunos dejaron huella y otros un paso fugas, recordando algunos de ellos: Asturias, Real Club España, Marte, Orizaba, Zamora, Tampico Madero, Oaxtepec, Diablos Blancos de Torreón, Atlético Potosino, Ángeles de Puebla, Torreón, Lobos UAP y Dorados.

La final del futbol mexicano con el juego de ida en el estadio azul, muy buena entrada y un partido muy bien jugado en el primer tiempo, de ida y vuelta, la maquina se fue arriba con gol de Antuna y Quiñones lo empato, para el segundo tiempo fue todo lo contrario ambos equipos trataron de guardar el resultado , en el juego de vuelta el partido estuvo muy equilibrado, un penal muy polémico le da el triunfo y el campeonato al América, el héroe del partido es Malagón, para mi debe ser el futuro portero de la selección, América se lleva su Quinceavo Campeonato, y aunque no les guste a muchos es el nuevo “Campeonísimo".

El futbol de estufa ya está en ebullición, son tiempos de rumores y deseos, lo que si ya se cocinó son las llegadas de Juan Carlos Osorio a los Xolos y del Chepo de la Torre a los camoteros de la puebla. El Atlas como siempre, buscando en la basura a ver que tiran y tapándole la salida a los canteranos, dejo ir a un jugador que había mostrado calidad y buen futbol como Juan Manuel Zapata, que no tuvo buena campaña en parte por la deficiente preparación física que el equipo tuvo, otro que se fue Anderson Santamaria, que pareciera que ya no quería seguir por sus últimas actuaciones. Juega la selección este 31 de junio contra Bolivia en Chicago, será la Sub 23 a lo mejor reforzada con algunos jóvenes llamados de la mayor, esta selección es la que va participar en el torneo de Toulon en Francia, próximamente.

Y que siga rodando el Balón.