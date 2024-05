Son ya 15 vueltas olímpicas, son 15 ocasiones de levantar el trofeo, son 15 veces de convertirse en campeones.

Las Águilas del América, sin lucir, sin ser mejores en el encuentro, siendo superadas por grandes lapsos de la serie, se han proclamado bicampeonas del futbol mexicano, al derrotar por la mínima diferencia a Cruz Azul ante un abarrotado Estadio Azteca que estalló en júbilo.

El gol de Henry Martín al minuto 77 por la vía del penal, y también la actuación del arquero Luis Ángel Malagón, quien atajó cuatro jugadas de gol, fueron las claves para la victoria azulcrema, un nuevo título para América que lo confirma como el mejor equipo del futbol mexicano, desde la era amateur hasta la época profesional.

Pero le ganaron a Cruz Azul, un equipo acostumbrado a jugar finales y de paso perderlas, ya que ésta fue la serie número 12 que pierden y la tercera consecutiva que caen frente al América, que se ha convertido en su verdadero verdugo.

El 26 de mayo no les cae nada bien y nuevamente esa fecha resultó terrorífica para la familia azul.

A pesar de que el encuentro comenzó 45 minutos tarde por un aguacero que cayó por la zona de Santa Úrsula, en la capital del país, los 22 guerreros no defraudaron y disputaron una verdadera final, en la cual La Máquina fue mejor, generó opciones, pero no supo liquidar al América, que fue certero en la única jugada de gol que tuvo.

Un primer tiempo en donde Cruz Azul fue mejor que las Águilas, generó opciones claras para anotar, pero el grito de gol se quedó ahogado en los guantes de Luis Ángel Malagón, arquero azulcrema que evitó la caída de su marco en dos ocasiones, primero con un cabezazo de Uriel Antuna, luego con una jugada similar, pero ahora hacia el otro costado con remate de Ángel Sepúlveda. Fueron atajadas que celebró toda la concurrencia.

América ya no veía lo duro, sino lo tupido ante la presión de La Máquina, pero a final de cuentas el marcador se mantenía empatado sin anotaciones, por lo que no importaba que Cruz Azul tuviera varias opciones, mientras que la pizarra no se moviera.

Para el segundo tiempo, las acciones siguieron en el mismo tenor y a menos de 10 minutos de iniciado el complemento, los Cementeros se quedaron con las ganas de gritar a todo pulmón el primer gol.

Un fuera de lugar de Uriel Antuna y una falta en la línea de gol evitaron que fuera bueno el gol que había anotado Ignacio Rivero. En todo lo alto, el marcador seguía empatado y las emociones volvieron a pausarse.

Y América sólo necesitaba una, la que fuera y la encontró. Al minuto 70, Rodolfo Rotondi cometió un par de errores, primero no despejar la pelota, luego barrerse a destiempo sobre Israel Reyes, que ya se lanzaba hacia la portería. Jugada en la cual no podía faltar el drama, ya que el silbante Ortiz Nava, ante la presión de los jugadores de Cruz Azul, fue al VAR a revisar. En las redes sociales hubo un río de comentarios en los que los usuarios señalaron que no existió contacto con el jugador del América.

Fue hasta el minuto 77 cuando por fin se ejecutó. América logró el primer gol del partido por la vía de la pena máxima, siendo Henry Martín, delantero histórico de las Águilas, el encargado de hacer explotar al Estadio Azteca en un disparo cruzado, sin nervios y con alta dosis de experiencia, acercando a su equipo al bicampeonato y al título 15 en toda su historia.

Con el golpe fuerte en el orgullo y en el corazón, Cruz Azul intentó de manera desesperada ir por el gol que le diera el empate y al minuto 88 llegó una oportunidad inmejorable; sin embargo, el joven Mateo Levy falló de manera increíble en la línea de gol, ante la desesperación de la banca cementera.

Y otra vez Malagón. El portero americanista se convertía en héroe, si de por sí ya lo era. Ahora al minuto 91, el cancerbero del Tricolor detuvo un disparo, sin potencia, pero con alta dosis de nervios, ejecutado por Rodrigo Huescas.

Ante la desesperación y la urgencia de conseguir el empate y mandar las acciones a tiempo extra, llegaron los cambios por parte de Martín Anselmi, unos con más sentido que otros, pero no hubo tiempo para más, el América consiguió su título número 15 del futbol mexicano, siendo así el nuevo bicampeón de la Liga MX, emulando a León, Pumas y Atlas, equipos que lograron esta condición en la era de los torneos cortos.

América fue la mejor escuadra a lo largo de los dos torneos en los que se coronó, ya que en ambos terminó como el líder general de la competencia.

Uno de sus jugadores más importantes, Julián Quiñones, también fue campeón en dos ocasiones consecutivas con el Atlas.

CT