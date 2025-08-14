Chivas renueva contrato a cinco juveniles

La Dirección Deportiva de Chivas anunció la renovación de contrato de cinco jugadores formados en sus fuerzas básicas, quienes continuarán vinculados al proyecto deportivo del Rebaño Sagrado.

Los atacantes Teun Wilke, Hugo Camberos y Yael Padilla, el defensor Miguel Gómez y el portero Eduardo García reafirmaron su compromiso con la institución tras consolidarse como parte activa del plantel profesional.

¿Quiénes son los renovados?

Eduardo “Dragón” García

Tercer portero del equipo, reconocido por su potencia, reflejos y habilidad con los pies. Ha ganado dos títulos de Liga de Expansión con Tapatío y ya debutó con el primer equipo.

Miguel Gómez

Lateral derecho surgido de Chivas Gigantera, con paso exitoso por todas las categorías juveniles, donde conquistó títulos en Sub 13, Sub 17, Sub 20, Sub 23 y Liga de Expansión. Acumula 8 partidos y 1 gol en Primera.

Teun Wilke

Delantero de gran físico, especialista en el juego aéreo y el pivoteo. Debutó en el Apertura 2024 y ha jugado 9 partidos, con 2 goles anotados.

Hugo Camberos

Extremo versátil con capacidad de jugar por ambas bandas o como mediapunta. Destaca por su regate, velocidad y toma de decisiones. Tiene 18 apariciones y 1 gol en el primer equipo.

Yael Padilla

Mediocampista ofensivo con talento para el disparo y generación de jugadas. Es uno de los goleadores más jóvenes en la historia reciente de Chivas, con debut goleador a los 17 años. Suma 51 partidos y 7 goles.

La renovación de estos futbolistas refuerza la apuesta de Chivas por sus fuerzas básicas como pilar del proyecto deportivo a mediano y largo plazo.

SV