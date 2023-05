En medio de un mar de dudas y críticas, el Consejo Directivo del Club Deportivo Guadalajara dio, en el último trimestre del año pasado, un fuerte golpe sobre la mesa luego de la cascada de fracasos, los últimos derivados de las decisiones de Ricardo Peláez, entonces director deportivo. Es por ello que se tomó la determinación de contratar a Fernando Hierro, español con gran historial en el mundo del futbol, pero con poco conocimiento del balompié mexicano.

En octubre de 2022, el exjugador del Real Madrid y de la Selección española fue presentado por Amaury Vergara como nuevo director deportivo de la institución. Hierro se encargaría de tomar las decisiones apegadas al primer equipo, desde la contratación de quien sería el director técnico en lugar de Ricardo Cadena, hasta la llegada de refuerzos y las salidas de jugadores.

Pero una vez realizada su presentación, la polémica y las severas críticas aparecieron sobre el directivo ibérico, ya que dejó sus responsabilidades en Guadalajara. La planeación del equipo y las tareas pendientes quedaron a la espera, pues Hierro tuvo que viajar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que previamente le había confirmado a una cadena de televisión de su país su participación como analista.

Sin embargo, a su regreso se puso a trabajar y pronto, en medio de más críticas, contrató a Veljko Paunovic, director técnico serbio que pocos o nadie conocían; además de que fue en la búsqueda de refuerzos, encontrando a Víctor Guzmán, quien era un objeto del deseo desde años atrás.

En su primer día se comprometió a que su proyecto rendiría frutos en tres años. Cumplió y más pronto de lo esperado. Hoy tiene al Rebaño, junto con el profe Pauno, en la final del Clausura 2023 apenas en su primer torneo completo como equipo de trabajo.

Para que Chivas esté donde hoy se encuentra, peleando por la gloria tras haber dejado en el camino a sus acérrimos rivales, Fernando Hierro tuvo que rodearse de gente de su confianza, que ha mostrado su capacidad y su arduo trabajo. Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez Lázaro, así como Javier Mier en Fuerzas Básicas, colaboran para que el Guadalajara busque trascender.

Mejores resultados que Peláez

Las Chivas con Fernando Hierro se metieron a la final del futbol mexicano en tan sólo seis meses de gestión, periodo que arrancó con bajas expectativas (alimentadas por los resultados de torneos anteriores), con un entrenador de pocos reflectores y un solo refuerzo de peso.

En la gestión anterior (la de Ricardo Peláez), Chivas acumuló más penas que glorias, pues no existía un proyecto serio, ya que el desfile de técnicos fue constante y las incorporaciones rindieron pocos o nulos frutos.

Con Peláez al frente, pasaron entrenadores de renombre en el futbol mexicano como Luis Fernando Tena y Víctor Manuel Vucetich, y algunos improvisados como Marcelo Michel Leaño y Ricardo Cadena. Todos ellos poco o nada hicieron por consolidar a un equipo ganador.

Desde noviembre de 2019, hasta septiembre de 2022, las Chivas de Peláez se metieron a liguilla dos veces por la vía del repechaje y fracasaron en esta instancia en tres ocasiones.

LOGROS DEPORTIVOS

Se están consiguiendo los objetivos

La última ocasión en la que el Guadalajara se clasificó directamente a la liguilla fue precisamente en el torneo de su más reciente título y, entre tantas casualidades que se han dado, en este Clausura 2023 terminaron terceros de la tabla general, igual que en aquel Clausura 2017.

Con su trabajo y el de su cuerpo técnico, Pauno formó una línea de zagueros sólida, la cual se colocó entre las mejores cinco defensas del campeonato admitiendo 18 goles; además, y a pesar de no alinear a un centro delantero nominal durante gran parte del campeonato, todo el equipo se involucró en la generación ofensiva.

De igual forma, el Rebaño del serbio logró su clasificación a la Concachampions, torneo que el Rebaño ganó en su más reciente participación, ocurrida en 2018.

“Estamos alcanzando los objetivos que nos establecimos, como por ejemplo llegar a la Concachampions, que no se lograba desde hace mucho tiempo, y todo esto es debido a nuestra manera de progresar partido a partido (…); el torneo ha sido competitivo, muy exigente, la verdad es que me encantó todo el torneo hasta ahora. Obviamente estamos teniendo un avance, por lo tanto me da la oportunidad de seguir aprendiendo”, comentó el director técnico.

El cuerpo técnico del Guadalajara ha trabajado incansablemente. IMAGO7/R. Vadillo

DIRECTOR TÉCNICO

La revolución desde el banquillo hecha por Pauno

Nadie lo conocía, no había persona que apostara por él más que Fernando Hierro, quien lo trajo. En el radar del futbol mexicano no se encontraba y llegaba a un ambiente que ni él conocía; así fue el arribo del profe Pauno al Club Deportivo Guadalajara, entre especulaciones, dudas, cuestionamientos, pero sobre todo, entre un mar de esperanza por parte de los aficionados de Chivas que buscaban una mano salvadora para que alguien sacara al equipo de las crisis en la que se encontraba.

En su palmarés cuenta con un único título que fue obtenido con la Selección Serbia Sub-20 en el Mundial de Nueva Zelanda 2015; pero este logro tiene mayor peso cuando se sabe que el conjunto de las Águilas Blancas tenía 28 años sin poder conseguir un campeonato y que se lo arrebataron a Brasil.

Ahora ha logrado que Chivas resurja de las cenizas, consiguiendo un torneo histórico en el que instaló al Guadalajara nuevamente a una final después de seis largos años de espera, pero más allá de eso, ha construido un conjunto competitivo, a pesar de tener muchas limitaciones. Además, tuvieron que pasar 19 años para que se cosecharan 34 unidades y marcar uno de los mejores torneos cortos para el club.

Sin embargo, no ha sido por arte de magia que el Rebaño se haya levantado, pues el principal factor, como él lo ha hecho saber y sus jugadores también, es el cambio de mentalidad que le ha integrado al Guadalajara.

“La mentalidad ganadora se practica en los pequeños detalles y después también lo que hemos trabajado es la capacidad de gestionar la adversidad y poder abrazarla (…) nosotros tenemos que tener herramientas para poder superar nuestras propias frustraciones y los problemas que pueden venir”, relató Paunovic.

Los hombres de confianza de Pauno

Claudio Arzeno (Auxiliar)

Es la mano derecha del profe Pauno; además, se encarga de trabajar aspectos defensivos con el equipo.

Con amplia experiencia como auxiliar en Liga MX, es campeón del Clausura 2016 con el Pachuca, en el cuerpo técnico del uruguayo Diego Alonso.

Nuno M. Gomes (Auxiliar)

El exfutbolista portugués tiene con el Rebaño la responsabilidad de crear estrategias en el trabajo ofensivo, siendo las transiciones una de las mayores preocupaciones para él.

Militó en diversos clubes de su país y terminó su carrera en Chipre.

Quinton Fortune (Auxiliar)

El sudafricano, quien fuera mundialista con su Selección en 1998 y 2002, llegó para redondear el experimentado cuerpo técnico del Rebaño.

Su función principal con el equipo se centra en optimizar las cualidades individuales de los jugadores.