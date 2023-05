Chivas es una familia unida: Ronaldo Cisneros

En diciembre de 2017, Ronaldo Cisneros llegó al Guadalajara con la intención de reforzar la delantera rojiblanca, sin embargo, su paso en el club ha sido irregular y sin la debida consolidación, pues en diversas ocasiones ha salido a préstamo a clubes de la Liga de Expansión e incluso pasó una temporada en la MLS.

Hoy, en esta semana especial para el Rebaño, todo es diferente. El profe Pauno le dio la oportunidad de ser titular en la semifinal de vuelta ante el América, partido en el que fue protagonista al abrir el marcador con el que el Guadalajara consiguió una remontada que quedará grabada en la mente de los aficionados a lo largo de muchos años por venir.

De cara a la gran final ante Tigres y con la posibilidad de ser tomado en cuenta como la primera opción en el ataque rojiblanco en esta llave, Cisneros comparte sus expectativas y la lectura de un semestre que ha sido inesperadamente exitoso para el Guadalajara.

—¿Cuál ha sido la clave para el gran trabajo de Chivas esta temporada?

—Lo mejor de este torneo ha sido el compromiso, la dedicación y la disciplina que hemos tenido tanto dentro como fuera de la cancha. Dentro, ha sido fundamental el que todos sean protagonistas, incluso también los que vienen desde la banca han sido importantes, eso habla del gran equipo y la gran familia que somos.

—Ante el América colaboraste en el gol con el que se abrió el marcador, ¿cuál fue la sensación del equipo al medio tiempo y la tuya luego de no ser titular en la mayor parte del torneo?

—Fue un momento en el que sabíamos que con un gol más estábamos en la final; el equipo estaba convencido de que iba a conseguir los goles que necesitáramos para estar en la final. Al medio tiempo estaba pensando en hacer otro gol, quería hacer el tanto que nos faltaba en ese momento y bueno, viene el gol de América y estaba pensando ‘ahora necesitamos dos, pero primero vamos por uno’ y se dio el gol y lo anularon, sin embargo, incluso cuando lo anularon sabía que éramos capaces de hacer esos dos goles que nos faltaban.

—¿Cómo te has adaptado al estilo de trabajo del profe Pauno y cuál crees que es su principal cualidad como técnico?

—La principal virtud que tiene es que está en todos los detalles. Sería muy injusto decir que tiene una sola virtud, porque la verdad es que tiene muchas cualidades, es un técnico muy capaz y preparado, que tiene una idea de juego clara, pero que también se adapta a cualquier circunstancia. Estoy muy agradecido también con la confianza que me ha tenido. Él pide cosas muy puntuales y no ha sido tan difícil el entender lo que nos pide. Me tocó jugar también una parte del torneo por fuera de extremo, creo que lo hice bien porque él tiene herramientas muy específicas para pedir lo que quiere.

—¿Cuál ha sido el mayor reto para ti esta temporada?

—A veces los objetivos individuales salen sobrando, porque siempre en un deporte de conjunto lo que importa es el resultado en conjunto. Nosotros desde la pretemporada sabíamos que la afición necesitaba de un título y todo el torneo hemos estado luchando para conseguirlo, ahora estamos cada vez más cerca, pero todavía faltan dos pasos importantes.

—¿Cuál es la fortaleza más importante que ves en tu equipo previo a la gran final y cómo llegan anímicamente?

—Lo mejor que tiene este equipo es la unión que hemos demostrado dentro y fuera de la cancha, pero sobre todo dentro de ella, que es donde se ganan los partidos. La verdad es que anímicamente estamos muy contentos, emocionados y con mucha confianza de que esta final la podemos ganar, obviamente sabiendo que tenemos un gran rival enfrente, pero también conociendo nuestras capacidades. Estoy muy agradecido de formar parte de esta familia, porque todos son grandes seres humanos.

LO QUE VIENE CONTRA TIGRES

Se disfruta la presión de jugar una serie por el título de Liga

Ronaldo Cisneros es consciente de que en estos momentos el Guadalajara tiene la etiqueta de favorito de cara a la final ante Tigres, sin embargo, para el atacante rojiblanco esta serie representará un gran reto para el equipo, que desde su punto de vista, tiene los arrestos suficiente para sobrellevarla y sobre todo disfrutarla.

“Más allá de sentir la presión, es algo muy bonito, son pocas veces las que se juega una final. Muchos jugadores nunca llegan a jugar una final en toda su carrera, espero poder ser protagonista y lo más importante de todo que el equipo consiga levantar la copa”, apuntó Cisneros Morell.

De igual manera, el delantero del Rebaño resalta la experiencia del cuadro felino, pero que ante ello, el mismo Guadalajara no se achica.

“Aunque Tigres haya tenido dificultades durante el torneo, sabemos todos que tiene jugadores de calidad, con experiencia y, sobre todo, jugadores que han ganado muchos títulos, por lo que siempre se trata de un equipo de peligro. Sin embargo, nosotros también hemos tenido un gran torneo, eliminamos a nuestros máximos rivales en la liguilla y eso también nos ha dado cierta motivación y anímicamente nos ha puesto muy contentos”.

Por último, y como todos los jugadores rojiblancos, Cisneros espera el próximo domingo por la noche estar dando la vuelta olímpica en el estadio AKRON y celebrar con su afición en la Minerva, tal y como lo hicieron los entonces jugadores del Guadalajara hace seis años.

“El 28 de mayo de 2017 yo estaba con la Selección jugando el Mundial Sub-20 en Corea del Sur, por allá nos tocó ver la final de Ida y también la de vuelta; para este próximo domingo me veo festejando con mis compañeros, mi familia y dándole gracias al Señor por el título que vamos a obtener, primeramente Dios”.

Jugadores del Guadalajara correspondieron al cariño de la afición. EL INFORMADOR/A. Navarro

Agasajan a sus aficionados

Al término de la práctica de ayer en el Club Chivas Verde Valle, varios aficionados se dieron cita en las instalaciones rojiblancas, y aunque no se les permitió el acceso a las mismas, estos se quedaron esperando a la salida de sus ídolos.

Ahí, varios jugadores rojiblancos se detuvieron por algunos momentos para corresponder la espera de sus seguidores, firmando algunos autógrafos y tomándose la foto del recuerdo.