Se terminó la mala racha en casa: Chivas venció 3-1 al Necaxa y rompió la seguidilla de cuatro juegos sin victoria ante su afición. El equipo dirigido por Gabriel Milito registró su tercer triunfo en el torneo con las anotaciones de tres jugadores surgidos en el Guadalajara: Armando González, Santiago Sandoval y el debutante Samir Inda.

Chivas mostró un mejor funcionamiento al implementar un esquema 4-4-2. El conjunto rojiblanco presentó su mejor versión y así llegó el primer gol de la noche. Luis Romo asistió con un trazo largo a Richard Ledezma, quien profundizó por la derecha y envió un pase raso para Armando González, que llegó al área a gran velocidad para colocar el 1-0 en el marcador.

Minutos más tarde, llegó el segundo gol del encuentro. Richard Ledezma asistió a Santiago Sandoval, quien se liberó de la marca rival y picó el balón para ampliar la ventaja, cerrando los primeros 45 minutos con un 2-0 a favor de Chivas.

En el segundo tiempo, Necaxa tomó el control del juego por algunos minutos, y así llegó el gol de los hidrocálidos. Tras un error en la salida de Chivas, Cristian Calderón llegó al área y, tras realizar un sombrerito, definió de volea; con un ligero desvío, el balón se incrustó en el marco rival.

Cerca del final del encuentro ingresó el juvenil surgido de las fuerzas básicas, Samir Inda, quien inició su debut con el pie derecho al convertir el tanto que cerró el marcador con un 3-1, generando gran alegría entre sus compañeros, que lo felicitaron por su debut soñado.

Chivas cerró sus tres partidos como local con cuatro puntos de nueve posibles, por lo que ahora buscará seguir cosechando unidades en la lucha por colarse en los puestos de clasificación en el cierre del campeonato.

SV