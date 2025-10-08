Tras consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la competencia, la Selección Mexicana deberá de demostrar para lo que está hecha con una de las generaciones más talentosas de los últimos tiempos. Y es que México no sólo tendrá que enfrentar a un rival de alto peligro como Argentina, sino que, también, deberá de superar los Cuartos de Final, instancia que más se le ha complicado históricamente dentro de los Mundiales Sub-20.

México ha participado en 17 de las 24 ediciones del Mundial Sub-20, incluida la competencia que actualmente se disputa en Chile. Antes de su siguiente duelo frente a Argentina, el combinado nacional acumula siete apariciones en los Cuartos de Final, fase en la que solo ha salido victorioso en una ocasión.

En 1977, cuando se organizó por primera vez un Mundial Sub-20, la Selección Mexicana llegó hasta el partido por el campeonato, perdiéndolo ante la Unión Soviética. Sin embargo, para acceder a este encuentro, los aztecas sólo tuvieron que jugar la instancia de Semifinales, en la que vencieron en penales a Brasil por 5-3.

Fue hasta 1985 cuando México logró colarse otra vez a rondas eliminatorias, metiéndose entre los ocho mejores de la competencia. En Cuartos de Final, Nigeria eliminó al Tricolor por un marcador de 2-1; para 1991 y 1993, el Tri regresó a dicha instancia, pero tampoco tuvo éxito y en su intento de seguir avanzando cayó frente a Portugal e Inglaterra, respectivamente.

A partir de 1997, el torneo amplió su formato para incluir a más equipos y comenzó a disputarse la fase de octavos de final. Desde entonces, México ha alcanzado cuatro veces los Cuartos de Final y únicamente en la edición de 2011 logró superarlos, avanzando hasta la antesala de la final, donde cayó 2-0 ante Brasil.

El próximo encuentro del Tricolor ante la albiceleste representará su octava serie de Cuartos de Final en un Mundial Sub-20. La principal misión será mantener el nivel que han mostrado a lo largo del certamen para romper con la mala racha que ha acompañado a los aztecas en esta fase.

México en Cuartos de Final del Mundial Sub-20

1985 | Nigeria 2 – 1 México

1991 | Portugal 2 – 1 México

1993 | Inglaterra 0 – 0 México (4-3 en penales)

1999 | Japón 2 – 0 México

2007 | Argentina 1 – 0 México

2011 | México 1 – 1 Camerún (3-0 en penales)

2017 | Inglaterra 1 – 0 México

