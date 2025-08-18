Lunes, 18 de Agosto 2025

Deportes | Liga MX

Calendario de partidos de la J6 del Apertura 2025

Entérate de cómo se jugarán los partidos, los horarios y canales de transmisión de cada uno, para que no te pierdas ningún detalle de lo que pasará en la sexta fecha del futbol mexicano

Por: Oralia López

La J6 comenzará la acción con tres duelos a disputarse el viernes 22 de agosto y cierra con dos encuentros programados para el domingo 24. ESPECIAL / CANVA

La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 6 (J6). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.

La J6 comenzará la acción con tres duelos a disputarse el viernes 22 de agosto y cierra con dos encuentros programados para domingo 24 del mismo mes.

Chivas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Xolos de Tijuna en condición de visitante, mientras que Atlas lo hará hasta el domingo 24, cuando reciba al América.

Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.

Calendario de partidos J6 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 22 de agosto de 2025

Querétaro vs San Luis

  • Sede: Estadio La Corregidora, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX

Juárez vs Santos

  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Xolos vs Chivas

  • Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX

Sábado, 23 de agosto de 2025

León vs Pachuca

  • Sede: Estadio León, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX

Monterrey vs Necaxa

  • Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Mazatlán vs Tigres

  • Sede: Estadio El Encanto, 19:00 horas
  • Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7

Cruz Azul vs Toluca

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas
  • Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Domingo, 24 de agosto de 2025

Pumas UNAM vs Puebla

  • Sede: Estadio Olímpico Universitario, 17:00 horas
  • Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Atlas vs América

  • Sede: Estadio Jalisco, 19:05 horas
  • Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

