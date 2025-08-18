La emoción del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX continúa y los aficionados ya se preparan para vivir intensamente la Jornada 6 (J6). Los 18 equipos de la primera división mantienen firme su lucha por el título, con una serie de duelos programados para este fin de semana que prometen goles y momentos decisivos en la competencia.

La J6 comenzará la acción con tres duelos a disputarse el viernes 22 de agosto y cierra con dos encuentros programados para domingo 24 del mismo mes.

Chivas será el primer conjunto tapatío en jugar cuando se mida ante Xolos de Tijuna en condición de visitante, mientras que Atlas lo hará hasta el domingo 24, cuando reciba al América.

Para los interesados, es importante recordar que algunos partidos serán transmitidos exclusivamente por plataformas de streaming, por lo que se recomienda verificar la disponibilidad del partido antes de que inicie el encuentro a ver. Otros juegos podrán verse sin mayor problema en televisión abierta o por canales de cable.

Calendario de partidos J6 Apertura 2025 - Liga MX

Viernes, 22 de agosto de 2025

Querétaro vs San Luis

Sede: Estadio La Corregidora, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX

Juárez vs Santos

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Xolos vs Chivas

Sede: Estadio Caliente, 21:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX

Sábado, 23 de agosto de 2025

León vs Pachuca

Sede: Estadio León, 17:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX

Monterrey vs Necaxa

Sede: Estadio BBVA, 19:00 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Mazatlán vs Tigres

Sede: Estadio El Encanto, 19:00 horas

Transmisión (canales): Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca 7

Cruz Azul vs Toluca

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Domingo, 24 de agosto de 2025

Pumas UNAM vs Puebla

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 17:00 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Atlas vs América

Sede: Estadio Jalisco, 19:05 horas

Transmisión (canales): TUDN, ViX Premium

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los resultados de los partidos de la Liga MX.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF