Chivas no puede ante Cruz Azul y suma otra derrota en casa

El Cruz Azul de Nicolás Larcamón mantiene su paso firme y volvió a mostrar solidez en la Liga MX. La Máquina se impuso 1-2 a Chivas en el Estadio Akron, resultado que acentúa la crisis del Rebaño y reafirma el buen momento de los celestes. Tal como se preveía, ambos equipos ofrecieron un duelo intenso que no defraudó en emociones ni en nivel de juego.

Apenas iniciado el partido, los visitantes aprovecharon un error defensivo para abrir el marcador. José Paradela sorprendió con un zurdazo raso desde fuera del área que dejó sin opciones a Raúl Rangel. El tanto tempranero no desanimó a los rojiblancos, que respondieron rápidamente: tras un tiro de esquina ejecutado por Efraín Álvarez y un desvío de Miguel Tapias, Diego Campillo remató de cabeza para empatar el encuentro al minuto 11.

El juego en Guadalajara se mantuvo vibrante y con polémica. Gabriel Fernández parecía devolver la ventaja a Cruz Azul, pero el VAR anuló su anotación por una falta sobre Gilberto Sepúlveda. Poco después, el árbitro Víctor Cáceres señaló un penalti a favor de Chivas, aunque tras revisar la jugada cambió su decisión, generando el descontento de la afición local.

Antes del descanso, los celestes armaron una gran combinación ofensiva que culminó en el gol de Carlos Rotondi, quien definió con un potente disparo de zurda desde la media luna. Esa anotación resultó definitiva para asegurar el triunfo de La Máquina, que se mantiene en la pelea por la cima, mientras que las Chivas siguen estancadas en la parte baja de la tabla, reflejando dos realidades opuestas.

SV