Al inicio de su proceso como entrenador de Chivas, Gabriel Milito ha utilizado una formación 3-4-2-1, la misma que ha empleado en lo que va del campeonato, aunque ha presentado variaciones debido a lesiones y bajas de rendimiento de algunos jugadores.

En sus dos primeros compromisos ante León y Atlético de San Luis mantuvo un esquema base, con Raúl Rangel en la portería, tres defensas en el fondo —Daniel Aguirre, Luis Romo y José Castillo— y dos laterales, con Richard Ledezma por derecha y Bryan González por izquierda. En el mediocampo estuvieron Omar Govea y Erick Gutiérrez como interiores, Roberto Alvarado y Cade Cowell más adelantados, y, finalmente, como centrodelantero, Alan Pulido.

En la fecha cuatro surgieron las primeras modificaciones: Gilberto Sepúlveda ocupó el puesto de central, y el lugar de Govea fue ocupado por Romo en el mediocampo. Además, envió a la banca a Erick Gutiérrez, dando entrada a Diego Campillo; en ofensiva, Cowell fue sustituido por Efraín Álvarez y Armando González reemplazó a Alan Pulido.

Para la jornada cinco realizó cuatro cambios: Romo regresó como defensor y Alan Mozo fue colocado como lateral derecho; en el mediocampo, Erick Gutiérrez volvió como titular junto a Campillo, y Efraín Álvarez sustituyó a Richard Ledezma, quien pasó a la banca.

En la fecha seis, ante Tijuana, efectuó cinco modificaciones. Con las lesiones de Aguirre y Castillo, Miguel Tapias y Sepúlveda ocuparon la central; además, Campillo fue colocado en la parte baja y Romo pasó al mediocampo. En la ofensiva, Santiago Sandoval ingresó como interior en lugar de Alvarado, y Efraín Álvarez fue titular.

En su último compromiso, mantuvo la misma base que ante Xolos, con una sola modificación: Roberto Alvarado fue colocado como lateral derecho, mientras que Sandoval y Álvarez acompañaron a González en el ataque.

Datos

Solo ha repetido alineación en las jornadas 1 y 2. De la fecha 4 en adelante siempre ha realizado modificaciones en el 11 inicial:

Jornada 4 ante Santos: cuatro modificaciones

Jornada 5 ante Juárez: cinco modificaciones

Jornada 6 ante Tijuana: cinco modificaciones

Jornada 7 ante Cruz Azul: una modificación

Omar Govea, Alan Pulido, Richard Ledezma, Daniel Aguirre y José Castillo han sido los futbolistas lesionados a lo largo del torneo.

SV