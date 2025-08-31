Chivas no logra capitalizar la ofensiva por las bandas

Pese a que la mayoría de los goles en el actual semestre con Chivas han llegado a través de los centros, la producción de los mismos es muy elevada en comparación con la efectividad que han generado en el marco rival.

De los nueve goles que Chivas tiene actualmente en el presente campeonato, tres han sido a través de centros: dos de ellos por izquierda y uno más por derecha, todos generados en el juego de la fecha 2 ante Atlético de San Luis.

En la generación de centros por las bandas, Alan Mozo se mantiene como el mejor centrador por el sector derecho, mientras que por el sector izquierdo el líder es Efraín Álvarez; ambos cuentan con un total de 15 centros por banda.

Guadalajara ha generado un total de 122 centros al área en lo que va del campeonato, pero únicamente 35 han sido acertados al llegar al jugador. De igual manera, la mayor cantidad de centros por ambos costados se genera del minuto 76 al 90, con un total de 41 centros.

La mayoría de los goles caen en los cierres de juego

La mayoría de los goles de Guadalajara en el actual campeonato se han presentado en la parte final del partido, del minuto 76 al 90, ya que en ese lapso de tiempo han marcado un total de cinco anotaciones, mientras que su segunda mejor etapa para convertir goles es al inicio de los partidos, hasta el minuto 15, con dos anotaciones.

Chivas registra dos lapsos de partido en los que tiene poca efectividad en el marco rival: el primer tiempo, del minuto 16 al 30, y en la segunda mitad, del minuto 46 al 60; en ambos periodos no han registrado un solo gol.

Datos

3 goles de 9 han caído a través de los centros.

Alan Mozo (derecha) y Efraín Álvarez (izquierda) son los mejores centradores del equipo, con 15 centros cada uno.

Chivas registra 122 centros en el campeonato; 35 han sido acertados, pero solo 3 han sido goles.

La mayor cantidad de centros por ambos costados se genera del minuto 76 al 90, con un total de 41 centros.

Del minuto 76 al 90 es cuando más goles registra Chivas, con un total de 5 anotaciones.

Del minuto 16 al 30 y del 46 al 60 son los periodos donde no han registrado anotaciones.

SV