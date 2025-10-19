Después de la actuación de Hugo Camberos y Yael Padilla en la Copa del Mundo Sub-20, han surgido rumores que los colocan en Europa. Ante esto, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, declaró que los juveniles del Guadalajara deben tener un proceso más largo en México antes de emigrar al futbol del continente europeo.

Milito señaló que, en su carrera como profesional, disputó más de 150 partidos en Argentina antes de emigrar a Europa, por lo que consideró que incrementar la cantidad de juegos en un equipo como Chivas es importante para posteriormente llegar al balompié europeo.

Ante este panorama, en EL INFORMADOR repasamos cuántos han sido los juegos que disputaron los futbolistas de Chivas que emigraron a Europa en los últimos años.

Jugadores sin minutos en Primera División

Carlos Vela fue el primer futbolista vendido en la era de Jorge Vergara. Tras deslumbrar al mundo con su calidad en la Copa del Mundo Sub-17 de Perú, el Arsenal de Inglaterra se hizo de los servicios del futbolista surgido en Chivas, pese a que nunca disputó un solo juego en Primera División de la Liga MX.

El arquero Raúl Gudiño fue otro de los elementos que emigró a Europa en 2014, después de su destacada participación en la Copa del Mundo Sub-17. Fue cedido con opción a compra al conjunto del Porto de Portugal y, tras un proceso en las fuerzas inferiores del club, fue adquirido por el equipo lusitano, pese a no haber registrado un solo minuto con el primer equipo de Chivas en la Liga MX.

Emigró con pocos partidos

El delantero Ulises Dávila disputó únicamente 15 juegos en Primera División con Chivas. Después de su breve paso con el primer equipo del Guadalajara, fue adquirido en 2011 por el Chelsea de Inglaterra, tras su destacada actuación en la Copa del Mundo Sub-20. Emigró al Viejo Continente, pero fue cedido a otros equipos para continuar su carrera en Europa.

Menos de 100 partidos en Primera

En 2010, Javier Hernández fue vendido al Manchester United como uno de los fichajes históricos de la Liga MX. “Chicharito” fue traspasado de manera directa al club inglés con apenas 92 juegos en Primera División. Hernández vivía un excelente momento y, a diferencia del resto de jugadores, fue adquirido para tener actividad inmediata con el primer equipo, sin ser cedido a otros clubes.

En la lista de elementos que se fueron a Europa con menos de 100 juegos con Chivas en Primera División se encuentra José Juan Macías, quien, con 96 juegos, fue cedido con opción a compra al conjunto del Getafe de España en 2021. Sin embargo, tuvo un paso para el olvido en Europa, luego de no lograr consolidarse.

Por su parte, Mateo Chávez se convirtió en la última venta a Europa de un jugador de Chivas. Apenas con 44 partidos fue vendido al AZ Alkmaar en el pasado mercado de fichajes, estableciéndose como el segundo futbolista con menos juegos en Primera División en emigrar al futbol del Viejo Continente.

Más de 100 partidos con Chivas

En 2006, a la edad de 26 años, Carlos Salcido emigró al PSV Eindhoven de los Países Bajos con 105 juegos en Primera División con Chivas, convirtiéndose en una de las ventas más importantes en la historia del Guadalajara debido a la trascendencia que tuvo su carrera.

Posteriormente, en 2008, Francisco “Maza” Rodríguez fue vendido, al igual que Salcido, al PSV Eindhoven. Su traspaso se concretó después de disputar 206 partidos con el Guadalajara. Ese mismo año, el goleador histórico del Rebaño Sagrado, Omar Bravo, fue vendido a la edad de 28 años al Deportivo La Coruña de España, con 305 juegos disputados con el equipo rojiblanco, siendo el jugador con más partidos en Primera División que emigró a Europa.

En 2015, Marco Fabián fue vendido al Eintracht Frankfurt. Con 227 juegos con el Guadalajara, el futbolista cumplió su sueño de emigrar al futbol del Viejo Continente a la edad de 26 años, estableciéndose como el segundo jugador con más juegos en Primera División en hacerlo.

Cuántos juegos disputaron en Primera División con Chivas antes de llegar a Europa

Carlos Vela: 0 partidos

Raúl Gudiño: 0 partidos

Ulises Dávila: 15 partidos

Mateo Chávez: 44 partidos

Javier Hernández: 92 partidos

José Juan Macías: 96 partidos

Carlos Salcido: 105 partidos

Marco Fabián: 227 partidos

Francisco “Maza” Rodríguez: 206 partidos

Omar Bravo: 305 partidos

