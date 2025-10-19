Marruecos derrota a Argentina y es campeón del Mundial Sub-20

En una final vibrante disputada en territorio chileno, la selección africana se impuso con autoridad 2-0 ante la poderosa Argentina, gracias a un doblete de Yassir Zabiri, logrando así su primer título mundial en la categoría Sub-20.

Con un futbol disciplinado, valiente y fiel a su estilo, los Leones del Atlas no solo levantaron el trofeo, sino que también conquistaron el respeto del mundo, confirmando el notable desarrollo de su estructura formativa en los últimos años.

Desde los primeros minutos, el cuadro marroquí mostró su ambición al lanzarse al ataque y generar constantes oportunidades sobre la meta defendida por Santino Barbi, quien, con algo de fortuna, logró contener las primeras embestidas. La presión fue tal que al minuto 12 cayó el primer tanto: un magistral tiro libre ejecutado por Zabiri, que superó la barrera y abrió el marcador.

El golpe desestabilizó a la Albiceleste, incapaz de reaccionar ante el ímpetu rival, y antes de la media hora de juego volvió a sufrir con el segundo gol del atacante marroquí, quien apareció en el área para definir con precisión al 29’.

Aunque Argentina intentó recomponerse y mostró destellos de peligro, la falta de contundencia le impidió acortar distancias antes del descanso. En la segunda parte, Marruecos manejó con inteligencia los tiempos del partido, neutralizando el ímpetu sudamericano y jugando con la desesperación del rival.

En la recta final, la escuadra argentina arriesgó todo en busca del descuento, pero la defensa africana resistió con firmeza hasta el silbatazo final que confirmó el histórico título mundial para Marruecos.

SV