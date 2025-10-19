El delantero de Chivas, Armando González, sigue en plan grande en el presente torneo, pues actualmente es el futbolista nacido en México con más anotaciones en la Liga MX y está a un solo tanto de establecerse como uno de los mejores goleadores de Chivas por semestre en los últimos cinco años.

En el actual campeonato, la “Hormiga” suma un total de siete anotaciones, con lo que ya superó a Ángel Sepúlveda, de Cruz Azul, y está a un solo gol de igualar a Germán Berterame, quien es actualmente el atacante mexicano con más tantos en el torneo.

Pese a estar cerca de convertirse en el mejor goleador mexicano del semestre, González también puede ingresar a la lista de los máximos anotadores de Chivas en un solo torneo, ya que el delantero rojiblanco está al acecho de las marcas de jugadores como Alan Pulido, Víctor Guzmán y Omar Bravo.

En los últimos 20 torneos, solo tres futbolistas han marcado más de ocho anotaciones en un solo semestre con Chivas. Omar Bravo lo consiguió en el Torneo Apertura 2015 con un total de 10 goles; posteriormente, en el Apertura 2019, Alan Pulido alcanzó las 12 anotaciones y se coronó campeón de goleo.

El último jugador en superar las ocho anotaciones en un semestre con Chivas fue Víctor Guzmán, quien marcó ocho goles en el Torneo Clausura 2023. Ante estos números, Armando González tendrá la oportunidad, en los cuatro juegos restantes, de igualar la marca del “Pocho”.

Los números obtenidos por “Hormigol” en el presente campeonato no son menores, ya que, de los últimos 20 torneos, solo dos futbolistas han marcado siete anotaciones en un semestre: Marco Fabián en el Clausura 2015 y Carlos Peña en el Clausura 2016.

A falta de cuatro juegos para que concluya el campeonato, González se encuentra a solo cinco anotaciones de igualar la marca de Omar Bravo, quien con 12 goles se mantiene como el mejor anotador en un semestre con Chivas durante los últimos 10 años.

Goleadores de Chivas en los últimos 20 torneos

Torneo Jugador Goles Apertura 2014 Omar Bravo 4 Clausura 2015 Marco Fabián 7 Apertura 2015 Omar Bravo 10 Clausura 2016 Carlos Peña 7 Apertura 2016 Ángel Zaldívar 5 Clausura 2017 Alan Pulido 5 Apertura 2017 Rodolfo Pizarro 5 Clausura 2018 Alan Pulido 4 Apertura 2018 Ángel Zaldívar 6 Clausura 2019 Alan Pulido 4 Apertura 2019 Alan Pulido 12 Clausura 2020 José Juan Macías 4 Apertura 2020 José Juan Macías 6 Clausura 2021 José Juan Macías 6 Apertura 2021 Ángel Zaldívar 4 Clausura 2022 Alexis Vega 6 Apertura 2022 Ángel Zaldívar 4 Clausura 2023 Víctor Guzmán 8 Apertura 2023 Roberto Alvarado 6 Clausura 2024 Víctor Guzmán 6

SV