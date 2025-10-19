De cara a la presente campaña, Guadalajara reforzó múltiples zonas del campo con el objetivo de contar con una plantilla amplia y competitiva, capaz de alcanzar los primeros lugares de la clasificación.

De los cuatro refuerzos que llegaron a Chivas, Bryan González se ha convertido en el futbolista más destacado, gracias a su aporte tanto en defensa como en ataque, además de ser uno de los elementos con mayor cantidad de minutos disputados en el torneo.

El “Cotorro” ha jugado todos los partidos desde su llegada al Guadalajara y en todos ha iniciado como titular, ganándose la confianza de Gabriel Milito por la banda izquierda del equipo rojiblanco.

Actualmente, el lateral izquierdo de Chivas es el segundo futbolista con más minutos en la plantilla rojiblanca, con un total de 1,092, siendo superado únicamente por Luis Romo, líder de la defensa y capitán del equipo, quien acumula 1,170 minutos.

El aporte de González en ofensiva es fundamental dentro del esquema de Milito, ya que ha conseguido dos goles y una asistencia. Además, se ha establecido como el futbolista con más centros precisos de Chivas en los últimos cuatro torneos, participando en el 19 por ciento de los goles del Guadalajara en la actual campaña.

En el aspecto defensivo, Bryan González es el mejor jugador de Chivas en el uno contra uno, con 71 duelos exitosos ganados a lo largo del torneo. También se ha consolidado como el futbolista con más rechaces realizados en el club, con un total de 372.

En la presente temporada, el “Cotorro” se ha posicionado como el tercer mejor lateral izquierdo de la Liga MX, superando a jugadores como Cristian Borja, del América, y Juan Sanabria, del Atlético de San Luis, quedando únicamente detrás del argentino Rodolfo Rotondi y del mexicano Jesús Gallardo.

Números de Bryan González con Chivas

Partidos jugados: 13

Minutos disputados: 1,092

Goles: 2

Asistencias: 1

Participación en los goles de Chivas: 19 %

Mejor en duelos 1 vs 1 defensivos: 71 ganados

Más rechaces realizados: 372

SV