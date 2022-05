Terminaron invictas la Temporada Regular del torneo, fueron la mejor defensa del certamen y en sus filas se encuentra la bicampeona de goleo (Alicia Cervantes), sin embargo en Chivas Femenil no echan campanas al vuelo.

De cara a que disputen los Cuartos de Final en contra de Pumas, dentro del equipo rojiblanco se muestran determinadas para conseguir el título del Clausura 2022, sin embargo las tapatías aseguran que no se sienten favoritas respecto a los otros clubes clasificados.

"Eso es algo que no nos corresponde a nosotras decirlo (el ser favoritas). Siempre hemos trabajado porque queremos el campeonato, estamos en búsqueda de la segunda, pero no nada más porque los equipos regios no cerraron de la mejor manera. Todos los equipos tenemos la misma oportunidad de poder mostrar cosas diferentes en un torneo como Liguilla", comentó la futbolista Michelle González.

Será este próximo viernes cuando las Chivas disputen el Juego de Ida de los Cuartos de Final ante la UNAM, esto para que tres días después reciban la Vuelta en la cancha del Estadio Akron.

JL