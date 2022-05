Chivas: ¿Europa? Alexis Vega prefiere al Rebaño, esto dice

Alexis Vega tiene claras sus prioridades, y en este momento de su carrera las Chivas están por encima que jugar en Europa.

Este viernes el jugador ofreció una conferencia al respecto de su renovación de contrato con el Guadalajara, misma en la que aseguró que habría sido tonto de su parte el firmar un nuevo contrato si su intención fuera salir al futbol del viejo continente.

Chivas siempre es ese trampolín para poder ir a Europa, pero uno nunca piensa en jugar para otro equipo de México estando en este gran club

“Sería un error mío haber firmado y estar pensando en ir a Europa. Si firmé era porque quería estar acá, quería estar representando a estos colores y obviamente que el sueño sigue intacto, ese lo tengo desde que tengo uso de razón, desde que comencé a jugar futbol, pero sé que jugando bien aquí y haciendo buenos partidos Chivas me va a catapultar para ir a un equipo importante en Europa”, comentó.

Respecto a la posibilidad de jugar en otro equipo del futbol mexicano, el número 10 del Rebaño fue claro al asegurar que si se queda en la Liga MX, el Guadalajara es el único equipo en donde quiere desempeñarse como profesional.

“Se hizo un contrato con cláusulas muy importantes. Chivas siempre es ese trampolín para poder ir a Europa, pero uno nunca piensa en jugar para otro equipo de México estando en este gran club, porque de todo lo que he vivido estoy encantado y no hay ninguna traba. Por mi parte estoy muy feliz acá, y si es en México, en Chivas me quiero quedar”, finalizó.

Alexis Vega llegó a Chivas de cara al Clausura 2019, y ahora renovó su vínculo con el equipo hasta en 2024. Sin embargo, este nuevo contrato con el club incluiría cláusulas para facilitar su salida a Europa en caso de que se presente una oferta atractiva.

MF