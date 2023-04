Si bien la prueba de hoy es difícil para Chivas, un par de resultados los pondrían en Cuartos de Final.

Con el empate del equipo de León el día de ayer, las posibilidades de que los rojiblancos accedan directamente a cuartos de final son más amplias al mantener la ventaja en puntos a dos partidos para finalizar la temporada regular.

Chivas depende de sí mismo para estar dentro de los primeros cuatro lugares por lo que si hoy consigue el triunfo ante Cruz Azul y Pachuca empata o pierde contra San Luis, los dirigidos por el Profe Pauno clasifican directamente a Liguilla.

Ahora que si el resultado es positivo tanto para Tuzos y el Rebaño, todo se decidiría hasta la próxima semana en la última jornada del torneo regular y a Chivas le bastaría con el empate ante Mazatlán para estar en la fiesta grande del futbol mexicano.

En un escenario negativo, si el Guadalajara es derrotado por la Máquina, Pachuca y Tigres ganan sus encuentros podrían desplazarlos por diferencia de goles del cuarto lugar, esperando que todo se resuelva hasta la jornada 17.

El panorama no luce tan fácil para los del profe Pauno, ya que desde el 2016 no sacan los tres puntos en casa frente a los de la capital. Por lo que hoy será una prueba de fuego para el serbio y sus muchachos al poder demostrar de qué están hechos y si no es un espejismo en cuanto a los resultados favorables que han obtenido durante la campaña.

OF