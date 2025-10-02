Necaxa vs Pachuca será el duelo encargado de abrir la Jornada 12 (J12) del Torneo Apertura 2025 este viernes. Los Rayos buscarán aprovechar la localía para sumar puntos y salir del fondo, mientras que los Tuzos quieren mantenerse arriba. Aquí te dejamos el horario y las opciones en canales para verlo EN VIVO.

Cómo llegan Necaxa y Pachuca a la Jornada 12 de la Liga MX

Los Rayos del Necaxa siguen sin poder dejar atrás su mala racha. Los resultados no acompañan al equipo dirigido por Fernando Gago y la presión aumenta conforme pasan las jornadas sin victorias.

Este fin de semana, el conjunto de Aguascalientes tendrá una nueva oportunidad para sumar tres puntos; sin embargo, llega tras caer 3-2 frente a los Rojinegros del Atlas en la jornada anterior. Con ese revés acumularon seis derrotas, tres empates y solo dos triunfos, cifras que los mantienen en la posición 15 de la tabla general con apenas nueve unidades.

En contraste, Pachuca atraviesa un momento más estable. Los Tuzos de Jimmy Lozano vencieron 2-1 al Atlético de San Luis en su último compromiso, resultado con el que alcanzaron cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. Con ello suman 17 puntos y se ubican en el octavo lugar de la clasificación general.

Todo sobre el partido Necaxa vs Pachuca

El partido de la J12 se jugará este viernes 3 de octubre en la ciudad de Aguascalientes, en el Estadio Victoria. Está programado para arrancar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el partido Necaxa vs Pachuca

La transmisión del partido estará disponible a través de televisión abierta y por streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y enterarte de los resultados a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 3 de octubre, 19:00

Viernes 3 de octubre, 19:00 Estadio: Victoria, Aguascalientes

Victoria, Aguascalientes Transmisión: Claro Sports, Claro Sports YouTube, Clarosports.com, Pluto TV, Azteca Deportes Network, ViX Premium, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

