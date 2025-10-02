Chivas: Roberto Alvarado ya tiene fecha tentativa para su regreso

Tras una mala racha en los partidos parece que las buenas noticias se asoman para Chivas: Brayan González será elegible para el próximo juego del domingo ante Pumas —tras dos días de reposo por un golpe en el tobillo derecho—; Erick Gutiérrez vuelve a la comitiva Rojiblanca después de librar otro problema muscular, además de ser elegible para la fecha 12; y cómo no, el regreso de Roberto “Piojo” Alvarado.

¿Cuándo volverá a Chivas Roberto “Piojo” Alvarado?

El “Piojo" Alvarado tiene como posible fecha de regreso este 18 de octubre, que es justo cuando el Rebaño Sagrado recibirá al Mazatlán, justo en la reactivación de la Liga MX, una vez terminada la Fecha FIFA.

Además, comentaristas aseguran que el enfrentamiento entre Pumas UNAM y el Guadalajara —el cual tendrá cita el 5 de octubre en punto de las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México— se mira parejo, pues ambos equipos han recibido la misma cantidad de anotaciones, resultando en 17 cada uno.

En ofensiva, Chivas tienen dos tantos más anotados que los dirigidos por Efraín Juárez, quien no estará en el banquillo por suspensión. Hasta el momento, los Rojiblancos han marcado en 16 ocasiones por 14 de la UNAM.

Por su parte, Chivas ha recargado su cuota goleadora en Armando González, suma cinco a la fecha, en 693 minutos jugados, es decir, anota cada 138 minutos . Jorge Ruvalcaba es el mejor anotador de los Pumas, cuatro en 772 minutos y Guillermo Martínez, con la misma cantidad en 841 minutos.

El primero anota gol cada 193 minutos y el segundo, cada 210 minutos.

