Mazatlán vs San Luis es uno de los partidos que formarán parte de la Jornada 12 (J12) del Torneo Apertura 2025 en la agenda del viernes. Los cañoneros buscarán aprovechar la ventaja de jugar en casa para quedarse con el triunfo en la búsqueda de mejores resultados, mientras que los potosinos quieren mantenerse cerca del Play-In. En caso de que quieras verlo, te dejamos el horario y las opciones para verlo EN VIVO.

Cómo llegan Mazatlán y San Luis a la Jornada 12 de la Liga MX

Ambos equipos llegan a este encuentro tras una derrota: los Cañoneros cayeron 1-3 frente a los Diablos Rojos del Toluca, mientras que los Potosinos perdieron 1-2 ante los Tuzos del Pachuca.

En lo que va del torneo, Mazatlán acumula cinco derrotas y ocupa la decimosexta posición de la Tabla General con apenas 8 puntos. Por su parte, San Luis registra siete descalabros y se ubica en el duodécimo lugar con 10 unidades.

El panorama no es alentador para ninguno de los dos, y con el Play-In cada vez más cerca, este tipo de enfrentamientos es relevante en el futuro de ambas escuadras.

El duelo correspondiente a la Jornada 12 se disputará este viernes 3 de octubre en el Estadio El Encanto, en Mazatlán, Sinaloa, con inicio programado a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el partido Mazatlán vs San Luis

La transmisión del partido estará disponible a través de streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y conocer los resultados de este y otros juegos a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 3 de octubre, 21:00

Viernes 3 de octubre, 21:00 Estadio: El Encanto, Mazatlán, Sinaloa

El Encanto, Mazatlán, Sinaloa Transmisión: Caliente TV

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

