Ante la baja de Germán Berterame, Rodrigo Aguirre y Rogelio Funes Mori por lesión, Rayados de Monterrey se enfrenta a un gran problema en su ofensiva, situación que ya afectó directamente al equipo, pues en sus últimos dos partidos suman dos derrotas.

Como solución al problema, de acuerdo con el periodista Carlos Hernández de Fox Sports, “La Pandilla” ya está sondeando el posible fichaje del delantero estrella del Cincinnati de la MLS, el mexicoamericano Brandon Vázquez, quien según el portal Transfermarkt, tiene un valor de 8.5 millones de dólares.

En la presente temporada ha contribuido con 13 goles y dos asistencias en 34 partidos jugados, siendo uno de los jugadores más determinantes para su equipo.

Esta no es la primera vez que Vázquez suena para llegar a un equipo de la liga mexicana, pues Chivas intentó cerrar su fichaje hace un tiempo atrás, mismo que no se logró concretar por el precio tan alto que está valuado el futbolista, precio que al parecer no sería un impedimento para que el delantero llegue a Rayados.

Brandon nació en San José, California, pero tiene la nacionalidad mexicana debido a que sus padres son originarios de Guadalajara, Jalisco. Comenzó su carrera en las inferiores del Club Tijuana, en dónde pasó por la sub-17 y sub-20, después llegó al Atlanta United para lograr debutar profesionalmente, después pasó al Nashville para finalmente terminar en el Cincinnati, club en dónde ha encontrado su mejor versión.

JV