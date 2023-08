Lo mejor que deja el futbol son las amistades, y eso lo sabe a la perfección Jesús Orozco Chiquete. El canterano de Chivas es uno de los jugadores más destacados del actual plantel rojiblanco, y a pesar de su corta edad ya se ha ganado un lugar en el 11 inicial de Pauno y en el corazón de los aficionados.

Pero más allá de que en lo futbolístico pase por un buen momento, “Chiquete” Orozco lamenta que ahora mismo no cuente en el equipo con el que fuera su mejor amigo en el club hasta hace poco.

Se trata de Sebastián Pérez Bouquet, juvenil del Rebaño que ahora se encuentra en los Bravos de Juárez en calidad de préstamo.

“Mi mejor amigo en Chivas ya no está, pero era Pérez Bouquet, se le extraña mucho, aunque también era el que más me desesperaba y me sacaba de mis casillas”, comentó el zaguero del Rebaño.

Sebastián Pérez se fue del Guadalajara con la intención de que encuentre continuidad en el equipo de Bravos, institución con la que estará durante los próximos tres torneos.

Pérez Bouquet salió a la frontera del país junto con el también canterano rojiblanco Diego Campillo, pero en el caso de Sebastián su préstamo se dio sin opción a compra, así que en aproximadamente un año y medio estaría de regreso en las Chivas.

En otro tenor, este fin de semana el Guadalajara se medirá a los Rayados de Monterrey como parte de la fecha número siete del actual Torneo Apertura 2023.

