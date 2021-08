Cristian Calderón, jugador de las Chivas, le pidió perdón a la afición luego de su comportamiento al finalizar el encuentro de este miércoles ante León, donde cayeron 0-3 en el Akron.

La afición abucheo a los jugadores Rojiblancos al finalizar el partido y Calderón se enganchó haciéndose de palabras y gestos con algunos de los que estaban en la tribuna.

Ante esto, y luego de múltiples críticas de parte de los hinchas y de los medios de comunicación, el jugador mexicano salió a dar la cara y ofrecer disculpas a través de sus redes sociales.

TWITTER/ criscalderon26

"Anoche [jueves] me calenté ante tantos insultos hacia mí y mi familia, pero sé que no estuvo bien mi reacción. De verdad, perdón. Todos en el equipo sabemos que ustedes siempre han estado ahí para nosotros y no les hemos dado lo que merecen".

"Acepto con humildad todas las críticas que son merecidas, pero hagámoslo sin violencia y, sobre todo, sin involucrar a las familias que no tienen nada que ver en esto. Me frustra mucho y me duele ver cómo han insultado a mi mujer e hijos en sus redes sociales. Aquí estoy yo para darles la cara siempre".

JL