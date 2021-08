Cristian ''Chicote'' Calderón no tuvo la mejor de las reacciones, luego de que Chivas fuera goleado 3-0 por León en el partido de la J5 del Torneo Apertura 2021.

En redes sociales circula un video en el que se aprecia el momento en el que el defensa de Chivas encaró a los aficionados cuando salía del campo. Chivahermanos comenzaron a gritarle desde las gradas y él se detuvo para responder notablmente molesto.

Aunque la grabación se volvió viral en Twitter desde la noche, Chivas no se ha pronunciado al respecto.

También en redes sociales reaccionaron los ex jugadores del Rebaño Ramón Morales y Carlos Salcido.

Morales expresó en dos mensajes que la de ayer fue una ''Triste noche'', y después ''Que impotencia'' al finalizar el partido.

Salcido, por su parte, escribió en su cuenta personal que ''Ni hablar a seguir dándole muchachos'', en espera de que cambien los resultados del equipo que es dirigido por Víctor Manuel Vuctich.

Chivas no gana en el Estadio Akron. El equipo no le da el triunfo a sus seguidores en su propia casa, una de las razones por las que los chivahermanos no se pudieron contener después de la goleada vs León, y además de enfrentar a ''Chicote'' Calderón, también pidieron a gritos de "¡Fuera Vuce, fuera Vuce!" la salida de su entrenador.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para ti.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

OF