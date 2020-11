Chivas: ''Chofis'' es un jugador sobre valorado, dice Edwin Hernández

Edwin Hernández lamentó que Eduardo López no aproveche todas sus cualidades futbolísticas para triunfar y esté más decidido en cosas extra cancha, que en lo verdaderamente importante, su carrera, la cual poco a poco se está esfumando con más pena que gloria, porque no se decide a triunfar.

"Sabemos que lo más fácil como profesionales, es cuidarse, no cometer estupideces porque estás en una institución en la cual todo mundo te conoce y desde la alimentación, porque sabemos que no tiene autodisciplina para controlar lo que te comes y siendo un jugador profesional cuando se espera mucho de ti. Sí, se le ha sobrevalorado a él porque es un gran jugador, pero siempre lo he dicho que nadie es tan indispensable. A veces también es bueno que desde hace mucho le hayan dado la oportunidad de salir".

Dijo "Aris" que por el tiempo que lo conoció, siempre está rodeado de problemas, de escándalos, al tiempo que refiere un tema mental que no ha podido vencer y eso, lo está acabando en el futbol.

"Tengo mucho que dejé de hablar con él por su tema psicológico, porque sí es un chavo futbolísticamente es muy bueno, tiene cualidades que muchos jugadores no tienen, pero le falta mucho alguien que le ayude en ese sentido. Hay etapas de madurez como jugadores, pero hay un dicho que dice que 'hay maderas que no agarran barniz'".

Espera que ahora que estará probando suerte en otro equipo, ahora sí esté decidido a triunfar, porque hasta ahora ha carecido de eso y lo va a necesitar mucho, ya que competirá en otros equipos con jugadores muy talentosos.

"Él cree que saliendo de la institución podría trascender, yo creo que se le va a complicar más. Quiero equivocarme. Chivas juega con puros mexicanos y por eso tiene la oportunidad de jugar, porque vamos a ver si en un Monterrey prefieren jugar con 'Chofis' a un Funes Mori, en León poner a 'Chofis' que a un Mena. Son jugadores que también tienen calidad, que son más rápidos y a lo mejor son más explosivos, más profesionales y quiero ver, si sí es cierto que en otro club vas a poder explotar lo que crees que eres. Ahora, si ya no estaba bien en Chivas pues vete".

Cree el ahora jugador de Chapulineros que en el Guadalajara en el afán de tener a un crack, lo aguantaron demasiado, le permitieron muchas cosas y al final, fue una apuesta fallida.

"Se le tuvo mucha paciencia porque desde que yo estaba decían que la 'Chofis', que la 'Chofis' y todos esperamos a la 'Chofis, a la 'Chofis' y ya tiene 25 o 26 años, ya una edad en la cual hubiera explotado. Pobre chavo, porque tiene muchas cualidades pero desafortunadamente si él no las quiere explotar nadie lo hará que explote".

Mientras López no se decida a triunfar, no habrá quien le ayude porque en Chivas le han dado de todo hasta el hartazgo y no lo ha aprovechado.

"Solamente depende de él, porque por más que le pongas nutriólogos, psicólogos, llega un momento en el que él estará solo y puedes estar con él 10 horas, pero las otras qué hará cuando esté solo. No lo van a estar cuidando diario, todo el día y a todas horas. Aquí solamente es que él quiera trascender".

Algo muy importante es también cambiar el círculo de amigos, su entorno porque algo no está bien y debe rodearse de personas que le ayuden, no que lo perjudiquen.

"Eso es la parte fundamental, llegas a conocer mucha gente que cuando estás jugando es 'chupa sangre', así se le llama a los falsos amigos. Cuando ya no esté (jugando) vamos a ver quiénes se le pegan. No sé qué problemas tenga familiares o personales, porque es parte de su comportamiento".

Muchos le han recomendado hacer cosas, le dieron consejos y uno de ellos fue Matías Almeyda cuando lo tuvo como técnico, pero tampoco parece haber entendido "Chofis".

"Matías lo dijo alguna vez, que el jugador que no estudia es diferente al que sí estudia. A estarte preparando te abre la mente de manera positiva, para saber qué quieres, ver para dónde vas y le falta mucha preparación en ese sentido porque lo conozco y siempre anda con coches, con esto, con lo otro y puros problemas, solo se habla de él en ese sentido. En Chivas te juzgan así, pero él se lo ha buscado ese tipo de comentarios".

El problema de López quizá, desde la óptica de "Aris" Hernández, tiene un fondo mucho más difícil, que no está aterrizado en la realidad porque no le ayudan a tener metas, objetivos y si desde la raíz está mal, pues difícilmente se va a reacomodar.

"Los valores, enseñanzas que te enseñan tus padres es lo que eres como persona. No sé cómo sean sus padres con él, si lo reprenden o no le den bola y por ahí debe venir también. Ya está grande y toma sus propias decisiones, pero yo tengo 34 y mi mamá me sigue regañando cuando estoy mal, eso está bien, porque cuando alguien te reprende es porque te estima y para mí que mis padres me reprendan me ayuda a enfocarme con mis hijos y enseñarlos. Él sabrá sus razones, pero también tanta paciencia que le han tenido le ha afectado para poder explotar su talento".

Las discusiones que tuvo "Aris" con "Chofis" fueron en varios aspectos en el tiempo que estuvieron conviviendo juntos, lo cual le deja claro a Hernández, que no tiene objetivos claros ni metas a lograr.

"Deberíamos preguntarle a él qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar. Es bueno, todos lo sabemos, pero ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿A dónde quiere llegar? ¿Cuáles son sus metas? Porque a cualquier persona eso lo mantiene vivo y con ganas de trascender y para él estar donde está, parece ser suficiente, porque alguien con su talento y cualidades estaría para muchas cosas más".

