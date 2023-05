Una vez que ha terminado el Clausura 2023 y han quedado subcampeones tras caer en la Final contra Tigres, en Chivas rompieron el silencio cuando este miércoles Fernando Hierro, director deportivo del equipo, compareció para presentar un balance de lo hecho por el club en su primer semestre al mando.

Pero más allá de este análisis, el directivo fue cuestionado sobre el porvenir del equipo, y en este sentido Hierro habló sobre la posibilidad de que el Rebaño se refuerce con jugadores como Alan Pulido o Javier "Chicharito" Hernández, atacantes de renombre que podrían encajar en una de las posiciones más endebles que tiene el Guadalajara: la del centro delantero.

"Debo tener un entorno muy grande, salen tantos nombres, han salido muchos. Mi entorno es íntimo, somos muy profesionales, no nos dedicamos a contar historias. Ya me conocen, la dirección deportiva la entiendo así, seré un tipo discreto, acertaré o no, no voy a cambiar, no me voy a dedicar a otra cosa que no sea trabajar, son muchos nombres, la gente habla, lo mejor que puedo hacer es callar y seguir trabajando".

"Tenemos que ser coherentes, saber a dónde podemos ir, podemos querer jugadores que no pueden venir o que su club no los va a dejar. Para eso tenemos las juntas, hay una cantidad de cosas, una cosa es el mercado mexicano, otra el europeo, nosotros somos un club de jugadores mexicanos, el mercado interno es muy caro, una cosa es querer y otra que su club lo quiera traspasar, y también hay clubes que me han preguntado por jugadores que tenemos", comentó el directivo.

Aunque el nombre de Hernández o Pulido son dos de las mayores ilusiones por parte de la afición del Rebaño, parece que el más adelantado para llegar al equipo es Ricardo Marín, goleador del Celaya en la Liga de Expansión.

