El poder ofensivo de Chivas Femenil de cara al Clásico Nacional recae casi por completo en los botines de Alicia Cervantes. La delantera rojiblanca es la máxima goleadora histórica de este duelo con 15 anotaciones, una cifra que refleja no solo su olfato goleador, sino también la dependencia del Guadalajara hacia su figura cuando enfrenta al América.

Desde que “Licha” se convirtió en jugadora del Rebaño en el Apertura 2020, no pasó mucho tiempo para que pudiera convertir su primera anotación contra las Águilas, ya que sucedió en los Cuartos de Final del torneo mencionado en el partido de Vuelta. Finalmente, las rojiblancas cayeron eliminadas por un global de 3-2.

Sin embargo, aquella diana solo fue un indicio de lo que después conseguiría Alicia, ya que los 15 tantos que acumula frente a las azulcremas están distribuidos en 10 partidos, registrando 5 dobletes. Desafortunadamente, sus goles no han contribuido a una importante cantidad de victorias, puesto que, de las veces que Alicia se hizo presente en el marcador, Chivas únicamente ha podido vencer en tres ocasiones al América.

Esto refleja un claro problema en Chivas porque, si “el corazón” del equipo no anota, muy difícilmente alguien más puede hacerlo. Actualmente, el plantel rojiblanco cuenta con seis delanteras en nómina, pero ninguna ha logrado consolidarse como una amenaza constante frente a las Águilas.

Gabriela Valenzuela, quien ha sido utilizada como lateral en los últimos encuentros que ha jugado, Adriana Iturbide, Viridiana Salazar, Joseline Montoya y Denise Castro (quien vivirá su primer Clásico Nacional el próximo domingo) apenas suman cinco goles en conjunto frente al acérrimo rival.

Así, el peso del ataque rojiblanco vuelve a recaer en “Licha” Cervantes, cuyo instinto goleador se perfila como la clave para que Chivas pueda marcar diferencia en la edición más reciente del Clásico Nacional.

Goles de las delanteras rojiblancas contra América

Alicia Cervantes – 15 goles

Adriana Iturbide – 2 goles

Gabriela Valenzuela – 1 gol

Viridiana Salazar – 1 gol

Joseline Montoya – 1 gol

SV