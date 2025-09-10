Sloane Stephens, la campeona del US Open 2017, sigue con su mala racha y lo comprobó este día en la tercera jornada de actividades del GDL Open AKRON WTA 500, en el que ha quedado fuera en la primera ronda después de caer ante la italiana Lucrezia Stefanini por parciales de 6-4, 4-6 y 6-1.

El duelo tuvo que resolverse este miércoles después de haber sido suspendido por lluvia la noche del martes cuando transcurría el segundo set en el que Stephens estaba arriba 5-3 a punto de igualar condiciones, después de haber caído en el primer parcial debido que la italiana logró romperle el servicio en dos ocasiones, lo que detuvo una remontada de la estadounidense.

En la reanudación ya celebrada hoy, Stephens lucía al mismo ritmo de la noche anterior y rápidamente logró liquidar el parcial y con ello obligar a una tercera manga.

Sin embargo, en el tercer set Stefanini consiguió de nueva cuenta romper el servicio de la estadounidense en momentos clave, primero para irse arriba 2-0 y posteriormente para lograr un 3-1 con el que se encaminó a la victoria.

Con este triunfo, Stefanini se citará en la segunda ronda ante Magdalena Frech, la campeona defensora. En tanto Stephens, quien ha tenido que luchar contra lesiones esta temporada, pierde por quinta ocasión en el año un duelo en primera ronda y comienza a perder mayor protagonismo en el ranking de la WTA.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV