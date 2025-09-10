Charros de Jalisco cae en el inicio de la Serie del Rey ante Diablos Rojos

Los Charros de Jalisco comenzaron con el pie izquierdo la Serie del Rey 2025, al caer 4-8 frente a los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú. El cuadro escarlata aprovechó los titubeos del pitcheo abridor Luis Payán para tomar ventaja en el primer duelo de la final de la Liga Mexicana de Beisbol.

Payán vivió una noche terrorífica en el infierno mexiquense. Entre problemas con el pitchcom que impedía una plena comunicación con el cátcher Alfredo Hurtado y un notable nerviosismo, el nacido en Sinaloa no pudo cumplir con su labor sobre la lomita, siendo el responsable de las siete carreras que los Diablos consiguieron entre la primera y segunda entrada.

La elección de que Payán fuera el encargado de inaugurar la Serie del Rey no ocurrió por casualidad. El lanzador inicial había sido el de mayor efectividad para los Charros en postemporada con un promedio de 2.45 carreras permitidas. Sin embargo, la presión de enfrentar a bateadores como Allen Córdoba, José Marmolejos, Julián Ornelas y Robinson Canó, terminó por ensuciar el trabajo que previamente había realizado en Playoffs.

A su relevo, llegó Ariel Miranda quien, a pesar de que había tenido muy poca actuación con Jalisco en este 2025, recompuso el camino de los visitantes al laborar en tres entradas y un tercio en las que repartió tres chocolates y otorgó pasaporte.

El ataque de Charros pudo despertar gracias a que Willie Calhoun puso el ejemplo con un jonrón en el cuarto inning. Mientras que, para el quinto capítulo, se consiguió un rally de tres anotaciones para recortar la ventaja. Mallex Smith que bateó un doble y Mateo Gil con un roletazo que provocó un error en el fildeo de Rio Ruiz, fueron los encargados de producir a favor de la causa jalisciense.

Para la sexta baja, Jake Jewell hizo su aparición en el montículo y, en un inicio, pudo presentar buenos lanzamientos para despedir en orden a los bateadores locales. Pero, para el séptimo rollo, un rodado de out de Carlos Pérez les permitió a los escarlatas sumar la octava rayita del compromiso, provocando que Jewell bajara para cederle su lugar a Stephen Gonsalves.

Jalisco tuvo una última oportunidad de acumular otra anotación en la novena entrada cuando Mallex Smith encendió la bola por el jardín izquierdo, encaminándose a un posible cuadrangular, pero Ornelas estuvo atento en todo momento y sacó una atrapada muy valiosa para evitar que los Charros pudieran acercarse más.

Con este resultado, Diablos toma ventaja 1-0 en la Serie del Rey, por lo que los Charros deberán de buscar la victoria para tratar de igualar las condiciones en el segundo juego que se disputará este jueves 11 de septiembre a las 19:00 horas en el recinto de la capital.

SV