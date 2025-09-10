La experiencia también juega, y Tatjana Maria lo dejó claro en el GDL Open AKRON WTA 500 2025. La alemana, de 38 años, se instaló en los Cuartos de Final tras vencer a la canadiense Rebecca Marino por parciales de 6-3 y 7-5.

No es terreno nuevo para Maria: este año ya fue campeona en Londres y alcanzó Cuartos en Bogotá. Aquel título inglés la convirtió en la jugadora de mayor edad en ganar un WTA 500 desde la creación de esa categoría.

“Fue un buen partido, Marino es poderosa y desafiante. Sabía que tenía que luchar cada punto, incluso cuando las cosas se complicaron en el segundo set”, contó la alemana tras el triunfo, con la serenidad de quien disfruta la competencia.

Y vaya que compitió. Su movilidad sorprendió en la cancha del Estadio AKRON: corrió, devolvió y forzó siempre a la canadiense a jugar un golpe extra. Marino intentó imponer su saque y hasta llegó a dominar 3-0 en el segundo parcial, pero la veteranía de Maria salió a flote. Paciente, recuperó terreno y terminó quebrando en el momento clave para cerrar el partido.

La germana asegura que el secreto de su resistencia está en casa: “Mis hijos no me dan descanso, y tenerlos cerca me motiva”.

Con esta victoria, Maria mejora su récord a 15-8 ante jugadoras fuera del top 100 en 2025 y confirma que su tenis tiene cuerda para rato.

En Cuartos espera a su rival, la cual saldrá del duelo entre Elise Mertens, la mejor sembrada del torneo, y Elsa Jacquemot, el cual fue suspendido por lluvia y reprogramado. El encuentro se encontraba 6-3, 2-3 a favor de Mertens.

