Siguen las malas noticias para el Guadalajara. El defensor de Chivas, Alan Mozo, sufrió una lesión en la rodilla durante el partido amistoso contra el León en Estados Unidos. Tras ser evaluado, el futbolista será sometido a una cirugía, por lo que se perdería el resto del campeonato.

Mozo abandonó el terreno de juego al minuto 73, después de sentir molestias en una de sus rodillas, y se unió a la lista de jugadores lesionados de Chivas.

Fuentes cercanas a EL INFORMADOR confirmaron que este miércoles el futbolista fue atendido por el médico de la Selección Mexicana, Rafael Ortega, en el Hospital Medyarthros. Después de la revisión, el especialista determinó que Mozo tendrá que ser operado en los próximos días.

La cirugía dejaría al jugador fuera de actividad lo que resta del campeonato, lo que representa una baja sensible para el entrenador argentino, Gabriel Milito, en su búsqueda por un lugar en la Liguilla del fútbol mexicano. Esto se suma a las múltiples bajas que ha tenido el equipo a lo largo del torneo.

Mozo se había convertido en un elemento importante para Milito y su cuerpo técnico, especialmente tras la lesión de Richard Ledezma. No obstante, Ledezma está cerca de regresar a la actividad este fin de semana, ya que ha evolucionado de manera satisfactoria.

Con la baja de Alan Mozo, el conjunto rojiblanco suma cuatro jugadores que siguen fuera de actividad de cara al Clásico Nacional, pues Daniel Aguirre, José Castillo y Alan Pulido no han visto minutos en las últimas fechas debido a lesiones musculares.

SV