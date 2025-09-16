Chivas: Armando González, el joven goleador que se abre paso en la Liga MX

Con apenas 22 años, Armando González atraviesa el mejor momento de su incipiente carrera y ya es el máximo anotador de Chivas en el Apertura 2025. Sus 4 goles en lo que va del torneo no solo lo colocan como referente ofensivo del Guadalajara, sino también dentro del Top-10 de goleadores de la Liga MX, donde ocupa el octavo puesto.

El atacante rojiblanco es uno de los tres mexicanos que figuran en esta lista, lo que lo convierte en un nombre relevante en la lucha por darle presencia nacional al goleo. En la clasificación, González aparece octavo con 4 tantos, superando a Carlos Rodríguez, que marcha noveno con 3, y quedando por detrás de Ángel Sepúlveda, quien con 5 goles se ubica en la cuarta posición.

Más allá de la cifra total, lo que resalta es la influencia de sus anotaciones en los resultados de su equipo. Después de entrar de cambio y con tan solo tres minutos en la cancha, la "Hormiga" orquestó la remontada ante Atlético de San Luis en la fecha 3 firmando un doblete y consiguiendo un resultado que evitó una derrota complicada.

También fue el primero en aparecer en el empate agónico frente a Tijuana, rescatando un punto en la recta final del partido, y fue el protagonista del gol con el que Chivas venció al América en el Clásico Nacional, resultado que rompió una racha negativa de ocho años sin triunfo rojiblanco en fase regular.

Armando es el jugador Sub-23 mejor evaluado, hasta el momento, en el presente torneo. Y, además, tres de sus cuatro tantos han llegado en partidos considerados de alto impacto por la dificultad del rival o la importancia del contexto, lo que incrementa el valor de sus aportaciones.

El buen presente de González representa un doble beneficio para el Guadalajara. Por un lado, le brinda soluciones ofensivas en un torneo en el que el equipo ha batallado por mantener regularidad; por otro, lo proyecta como una opción a futuro para el futbol mexicano, considerando la escasez de delanteros nacionales en la parte alta de la tabla de goleo.

Con más de la mitad del torneo aún por disputarse, Armando González tiene la oportunidad de consolidarse como el goleador que Chivas ha buscado en los últimos años y de mantenerse entre los atacantes más efectivos del campeonato.

