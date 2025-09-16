NFL: Resultados y posiciones tras los partidos de la Semana 2

La Semana 2 de la temporada 2025-26 de la NFL estuvo marcada por emociones intensas, victorias ajustadas y varias actuaciones dominantes que empiezan a perfilar a los contendientes del año. Desde el kickoff del jueves por la noche hasta el cierre con doble cartelera de lunes, cada encuentro dejó historias que contar, ya sea por las sorpresas, las palizas o los cierres dramáticos.Jueves, 11 de septiembreDomingo, 14 de septiembreLunes, 15 de septiembreLa segunda jornada dejó claro que las ofensivas explosivas como las de Lions y Ravens marcan diferencia, mientras que equipos como Eagles y Colts demostraron temple en momentos clave. La NFL apenas comienza, pero los primeros indicios ya perfilan a quienes buscarán protagonismo esta temporada. SV