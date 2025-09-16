NFL: Resultados y posiciones tras los partidos de la Semana 2

La Semana 2 de la temporada 2025-26 de la NFL estuvo marcada por emociones intensas, victorias ajustadas y varias actuaciones dominantes que empiezan a perfilar a los contendientes del año. Desde el kickoff del jueves por la noche hasta el cierre con doble cartelera de lunes, cada encuentro dejó historias que contar, ya sea por las sorpresas, las palizas o los cierres dramáticos.

Jueves, 11 de septiembre

Commanders 18-27 Packers: Green Bay abrió la semana con un triunfo en Washington, donde Jordan Love lanzó dos touchdowns y la defensa mantuvo bajo control al ataque local en la segunda mitad.

Domingo, 14 de septiembre

Giants 37-40 Cowboys (OT) : Dallas se llevó un partidazo en tiempo extra, con Dak Prescott conectando en los momentos más decisivos para evitar la remontada neoyorquina.

: Dallas se llevó un partidazo en tiempo extra, con Dak Prescott conectando en los momentos más decisivos para evitar la remontada neoyorquina. Seahawks 31-17 Steelers : Seattle remontó en la segunda mitad, aprovechando errores de Pittsburgh, incluyendo un kickoff mal manejado, y aseguró una victoria fuera de casa.

: Seattle remontó en la segunda mitad, aprovechando errores de Pittsburgh, incluyendo un kickoff mal manejado, y aseguró una victoria fuera de casa. Rams 33-19 Titans : Los Ángeles ajustó en la segunda mitad y con ello frenó a Tennessee para llevarse una victoria convincente.

: Los Ángeles ajustó en la segunda mitad y con ello frenó a Tennessee para llevarse una victoria convincente. Bills 30-10 Jets : Buffalo dominó de principio a fin con un ataque terrestre efectivo y una defensa que borró a los Jets.

: Buffalo dominó de principio a fin con un ataque terrestre efectivo y una defensa que borró a los Jets. Patriots 33-27 Dolphins : New England ganó un duelo de ida y vuelta, aprovechando errores claves de Miami en el último cuarto.

: New England ganó un duelo de ida y vuelta, aprovechando errores claves de Miami en el último cuarto. Jaguars 27-31 Bengals : Cincinnati sacó un triunfo en un duelo de volteretas, con Jake Browning sustituyendo a Joe Burrow y comandando la ofensiva en los últimos minutos para asegurar la victoria.

: Cincinnati sacó un triunfo en un duelo de volteretas, con Jake Browning sustituyendo a Joe Burrow y comandando la ofensiva en los últimos minutos para asegurar la victoria. 49ers 26-21 Saints : San Francisco mantuvo la calma en Nueva Orleans y resistió la presión local en los instantes finales.

: San Francisco mantuvo la calma en Nueva Orleans y resistió la presión local en los instantes finales. Browns 17-41 Ravens : Baltimore se mostró dominante en todas las facetas, dejando sin opciones a Cleveland.

: Baltimore se mostró dominante en todas las facetas, dejando sin opciones a Cleveland. Bears 21-52 Lions : Detroit arrasó a Chicago con una ofensiva explosiva desde el primer cuarto, dejando sin respuesta a su rival.

: Detroit arrasó a Chicago con una ofensiva explosiva desde el primer cuarto, dejando sin respuesta a su rival. Broncos 28-29 Colts : Indianápolis aprovechó un castigo en la recta final que le permitió anotar el gol de campo ganador.

: Indianápolis aprovechó un castigo en la recta final que le permitió anotar el gol de campo ganador. Panthers 22-27 Cardinals : Arizona tomó ventaja temprano y contuvo el intento de remontada de Carolina en el último cuarto.

: Arizona tomó ventaja temprano y contuvo el intento de remontada de Carolina en el último cuarto. Eagles 20-17 Chiefs : Philadelphia sorprendió en Kansas City al frenar las jugadas grandes de Patrick Mahomes y sacar un triunfo ajustado.

: Philadelphia sorprendió en Kansas City al frenar las jugadas grandes de Patrick Mahomes y sacar un triunfo ajustado. Falcons 22-6 Vikings: Atlanta impuso su defensa y controló el reloj con su ataque terrestre para doblegar a Minnesota.

Lunes, 15 de septiembre

Buccaneers 20-19 Texans : Tampa Bay ganó de manera dramática con un touchdown de último segundo que volteó el marcador.

: Tampa Bay ganó de manera dramática con un touchdown de último segundo que volteó el marcador. Chargers 20-9 Raiders: Los Ángeles cerró la semana con un triunfo cómodo gracias a una defensa que limitó a Las Vegas.

La segunda jornada dejó claro que las ofensivas explosivas como las de Lions y Ravens marcan diferencia, mientras que equipos como Eagles y Colts demostraron temple en momentos clave. La NFL apenas comienza, pero los primeros indicios ya perfilan a quienes buscarán protagonismo esta temporada.

¡Ya están aquí los standings de la semana 2, gracias a @Banorte_mx!������ ¿Cómo le fue a tu equipo? pic.twitter.com/ChJWKb2dDH — NFL México (@nflmx) September 16, 2025

SV