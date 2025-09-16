Cruz Azul, lo que se sabe sobre presunta alineación indebida

Cruz Azul atraviesa un momento delicado, pues su racha invicta de seis victorias consecutivas podría estar en riesgo. Todo se debe a que, durante el encuentro del pasado sábado 13 de septiembre donde La Máquina se impuso 0-1 al Pachuca, habría incurrido en una alineación indebida que significaría una violación al reglamento.

De acuerdo con el Reglamento de Competencia, los equipos deben alinear como mínimo a cuatro jugadores Formados en México (FM) y un máximo de siete No Formados en México (NFM). Precisamente esta disposición sería la que Cruz Azul habría incumplido y que generó la controversia alrededor de su reciente partido.

Al minuto 19, Javier Orozco, defensa de La Máquina, se fue expulsado, dejando al equipo formado de la siguiente forma: 3 FM y 7 NFM.

Esta situación permaneció en el campo durante casi todo el partido, a pesar de los cambios realizados.

Minuto 46: Erick Lira (FM) ingresó por Carlos Rodríguez (FM).

Minuto 75: Omar Campos (FM) ingresó por José Paradela (NFM).

Minuto 75: Mateusz Bogusz (NFM) ingresó por Luka Romero (FM).

Minuto 84: Lorenzo Faravelli (NFM) ingresó por Carlos Rotondi (NFM).

Minuto 84: Amaury Morales (FM) ingresó por Ignacio Rivera (NFM).

Hasta el minuto 84, cuando Morales entró el terreno de juego, es que La Máquina volvió a tener 4 Formados en México en el campo.

Según reportes no oficiales, se dice que la misma Liga MX aclaró tanto a Tuzos como cementeros, que no se rompió el reglamento en el juego, aunque este menciona que de forma permanente deben estar en el campo cuatro futbolistas Formados en México.

En el inciso F., Artículo 25 del Reglamento de Competencia para la temporada 2025-2026, se menciona lo siguiente: "(…) dentro de los 11 Jugadores en el terreno de juego, únicamente podrán participar hasta 7 Jugadores NFM. Lo anterior, con el objeto de que participen mínimo 4 Jugadores FM de manera permanente durante cada partido (…)".

Pero hay excepciones:

Si un Jugador FM sufre una lesión y no puede continuar en el partido. Y no hay cambios. FM 3. NFM 7. Si un Jugador FM sufre una lesión y no puede continuar en el partido. Si hay cambios, pero el juego está por finalizar, y no hay tiempo para la sustitución. FM 3. NFM: 7. Si un Jugador FM es expulsado. Y no hay cambios. NF 3. NFM 7. Si un Portero FM es expulsado. Sí hay cambios. No es necesario sustituir a un jugador NFM por uno FM. FM 3. NFM 7. Si un portero FM sufre una lesión y no puede continuar en el partido, y el único portero suplente es NFM. Sí puede realizarse ese cambio. FM 3: NFM 8.

En estos puntos, no se menciona cómo se debe actuar, si un jugador de cancha (FM) es expulsado y hay tiempo y cambios para realizar la sustitución, y así el equipo continúe con cuatro jugadores Formados en México en la cancha.

Tampoco se menciona si hay una infracción a pesar de que nunca se superaron los 7 NFM en el terreno de juego.

En última instancia, será necesario que las autoridades de la Liga MX aclaren la situación para determinar si Cruz Azul debe recibir una sanción o si podrá mantener los puntos obtenidos en la cancha.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF