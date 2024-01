Consciente de que el español no es el fuerte de Cade Cowell, algunos jugadores de Chivas han asumido el rol de maestros dentro del vestidor rojiblanco para hacer más amena la adaptación de su nuevo compañero.

Tal es el caso de Alan Mozo, defensa del Rebaño que reconoció las medidas que ha tomado para que el volante del Rebaño no tenga mayor dificultad para adaptarse a un nuevo equipo y un nuevo país.

“La verdad es que yo lo veo feliz, en lo personal siempre me he acercado para saber en qué le puedo ayudar porque creo que es algo importante que estemos con él en su tema de adaptación. Yo manejo un poco el inglés y me he comunicado con él, también le he enseñado un poco el español y creo que se ha adaptado bien al grupo. Viene acá a sumar y creo que lo hará de manera excelente”, comentó el defensa.

Otros jugadores como Víctor Guzmán han declarado que durante los entrenamientos del Rebaño han optado por reproducir música del agrado de Cowell, esto en lo que logra empaparse del ambiente que se vive en Verde Valle.

En un tenor más particular, Alan Mozo reconoció lo que ha madurado como jugador en estos cuatro torneos que ya ha iniciado con el conjunto del Guadalajara, equipo en donde espera quedarse por muchos años más.

“He madurado muchísimo, me siento muy feliz y afortunado de estar acá porque sobre todo he trabajado para estar aquí y este es un equipo importantísimo tanto a nivel nacional como fuera del país y por eso quiero estar aquí muchísimos años. He cambiado, pero más que cambiar he mejorado y creo que eso es algo importantísimo que te da este club”, finalizó.

Será este domingo cuando Chivas se mida a Tigres como parte de la Jornada Dos del Clausura 2024 del balompié nacional, esto en un duelo que arrancará en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro del país.

