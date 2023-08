Chivas pasa por un gran momento dentro de la Liga MX, ya que es el líder indiscutible con 13 puntos y 5 partidos sin conocer la derrota.

Pese a esa situación no todo es alegría dentro del interior del Guadalajara, debido a que por segundo partido consecutivo Isaac Brizuela no vio actividad, algo que tendría molesto al jugador, quien ya habría pedido salir del equipo.

Ante esa situación, el profe Pauno fue cuestionado luego de su victoria ante Xolos, asegurando que el “Conejo” está dentro de los planes del equipo, descartando además de que haya algún tipo de problema con el jugador.

TE INTERESA: Mexicanos que hicieron todo para irse a Europa

“No hay ningún problema con el Cone. Tenemos que tomar decisiones con los convocados. Están muy igualados (en nivel los jugadores).

Sin embargo, el técnico europeo fue tajante al asegurar que si el “Cone” quiere jugar y ver minutos tiene que mejorar y retomar su mejor nivel y que en caso de que el jugador decida irse, pues no hará nada para detenerlo.

“No quiero que se vaya el Cone. Si esa es la cuestión nosotros contamos con el Cone, que suba su nivel y que gane. Por mi parte no queremos que se vaya. No se armen una película. Ahora, si él toma las valijas y se va no puedo hacer nada. Pero no es el caso”.

IO