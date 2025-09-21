Esto dice la psicología de las personas que siempre interrumpen

Seguramente te has encontrado conversando con una persona que te interrumpe al hablar o, con mucha sinceridad, tú eres una de ellas al charlar con tus familiares, amistades o colegas. Esta tendencia puede obedecer a varios factores emocionales, según la psicología.

Esta situación suele ser bastante incómoda para las personas que son interrumpidas pues, como indica la psiquiatra Ana Isabel Sanz, para mantener una conversación es necesario escuchar a quien habla y que nos escuche activamente nuestro interlocutor en cada turno.

" Un principio en apariencia elemental que forma parte de lo que se conocen como habilidades comunicativas y que no todas las personas practican, bien por desconocimiento de las mismas, por dificultades para ejercer el autocontrol, por falta de interés en lo que se trata o por desdén hacia lo que pueda manifestar el interlocutor ”.

Interrumpir durante una conversación puede obedecer a varios factores no necesariamente relacionados entre sí, como por ejemplo:

Por falta de respeto a quien habla

Sentimiento de superioridad (aquí se podrían encontrar personas con rasgos narcisistas)

Considerar que con quien se habla es inferior motivos raciales, culturales o de género

Problemas de autocontrol de sus emociones e impulsos

La experta señala que existen personas, ya sean adultas o menores de edad, a quienes les gana el entusiasmo y por el cual no son capaces de regular su excitación, por lo que tienden a interrumpir. En el caso contrario están las personas que interrumpen por motivos " de inferioridad e inseguridad en contextos sociales ”.

También hay personas que cuentan con un funcionamiento cerebral que les impide controlar sus impulsos.

¿Es posible controlar esta tendencia?

Según indica Sanz, este impulso se puede controlar solo si la persona desea hacerlo. Evitar interrumpir a las personas dependerá de toda la voluntad y el empeño que la persona desee poner en remediar este comportamiento que es " un patrón comunicativo erróneo y contraproducente para su acercamiento a otros sujetos ".

El primer paso para hacer algo es darse cuenta de que se tiene dicha tendencia, es decir, la persona debe aceptar que tiene algo por cambiar y debe hacerse consciente de que interrumpe a la gente al hablar . Según la psiquiatra, " los pequeños avances que logra y la respuesta positiva de su entorno ayudarán a lograr avances suficientes ”. Se trata de auto-intervenciones basadas en modelos de enfoques cognitivo-conductuales.

De seguir estas autocorrecciones, será posible alcanzar mejores resultados en el aspecto social, pues se trabajará para una mejor flexibilidad en los mecanismos de adaptación.

