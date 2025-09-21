El día de ayer, 20 de septiembre, Chivas y Toluca se enfrentaron en la cancha. La afición rojiblanca llegaba dividida: algunos con esperanza tras la victoria en el Clásico frente a las Águilas, y otros con la duda de si el equipo lograría mantener el paso. Sin embargo, la ilusión se esfumó pronto, porque la desgracia llegó en forma de derrota; eso sí, el humor no faltó y los memes aparecieron para arrancar risas en lugar de lágrimas.

Los mejores memes del partido Chivas vs Toluca

El exrojiblanco Alexis Vega salió con todo y terminó siendo protagonista en la exhibición de Toluca. El resultado, inevitable, fueron los abucheos que acompañaron al plantel al retirarse del campo.

Toluca, insistente y peligroso

Los Diablos demostraron carácter desde el arranque. Nicolás Castro y Jesús Gallardo estuvieron cerca de marcar, pero el arquero Raúl Rangel evitó la caída de su arco en dos ocasiones.

Toluca le hizo la diablura a Chivas. pic.twitter.com/9afRFDbqqD— futbol mx paint (@futbolmxpaint) September 21, 2025

Chivas desaprovechó su chance

Cuando el partido aún estaba abierto, Efraín Álvarez tuvo en sus pies la oportunidad de adelantar al Rebaño, pero su disparo se fue por encima del arco.

X/ @ChivasShitpost

X/ @elchivaspider

El partido cerró con un ambiente hostil en el estadio: la afición rojiblanca despidió al equipo entre abucheos, decepcionada de la dirección de Gabriel Milito.

X/ @simpsonito

Lo que duró el “resurgir” de las súper chivas de milito: pic.twitter.com/70T7NdEV5R— Joelo Washed (@Jooy_cg) September 21, 2025

Chivas no logró mantener la inercia de su triunfo en el Clásico y fue exhibido en casa ante un Toluca que supo aprovechar sus oportunidades. Aunque la derrota dolió, los memes hicieron su magia: convirtieron la frustración en risas y le dieron a la afición un respiro después de una noche para el olvido.

