Chivas no está listo para protagonizar los juegos: Enrique Contreras

Después de caer por goleada ante Toluca en casa, Chivas pasó de dos juegos con un gol en contra a recibir tres anotaciones en un solo partido, situación que se ha convertido en un retroceso para el conjunto rojiblanco en el presente campeonato.

El director técnico, analista táctico, formador de entrenadores y director de Icafut, Enrique Contreras Rebollo, aseguró que Chivas no está listo para mostrar una propuesta diferente, ya que no cuenta con las bases para protagonizar los juegos.

“Hoy los resultados nos muestran que Chivas no está listo para protagonizar los juegos, está listo para combatir los partidos. Chivas no estaba listo para soltarse al frente, sobre todo contra Toluca, y me parece que abandonar un poco el plan de juego que tuvo contra América y contra Tigres fue un error; creo que el equipo todavía no estaba listo, y nos lo demostró”, señaló.

De igual manera, consideró que el gol temprano que recibió Chivas fue determinante en el partido, además de que Gabriel Milito no cuidó el aspecto táctico ante alguien que es especialista en el tema, como Antonio Mohamed.

“Otra vez, un gol tempranero te genera que tengas que empezar a pensar si lo que planteaste te va a alcanzar para después empatar el partido. Me parece que la vulnerabilidad en la transición del ataque a la defensa, y en la pelota detenida, hizo que el gol fuera muy inocente, porque Antonio Mohamed es quien mejor trabaja el aspecto táctico”, agregó.

Al final, enfatizó que si Chivas quiere trascender en el campeonato, tiene que realizar mucho trabajo defensivo para nulificar y controlar al rival, ya que esto será la clave para regresar a las bases y comenzar a competir en el torneo.

“Guadalajara, si quiere sumar puntos y ser parte de los contendientes a un título, tiene que ser un equipo humilde, con mucho trabajo; primero en nulificar, en obstaculizar y en controlar defensivamente al rival; luego, encontrar los caminos, ya sea por equivocaciones del contrario o por espacios que se puedan atacar en las transiciones”, concluyó.

SV