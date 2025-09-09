Pensión Mujeres Bienestar: Cuándo recibirán su tarjeta las nuevas beneficiarias

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa federal que busca garantizar un ingreso digno a mujeres de entre 60 y 64 años, fortaleciendo su autonomía económica y reconociendo su labor histórica en tareas de cuidado y trabajo no remunerado. Este apoyo forma parte de los esfuerzos del gobierno de Claudia Sheinbaum para avanzar en la justicia social y la equidad de género.

Durante agosto se abrió una nueva convocatoria para formar parte del padrón de beneficiarias, en total se registraron1 millón 980 mil 164 de mujeres, tras dicho registro, las nuevas integrantes del programa se preguntan cuándo será que les otorguen la tarjeta a través de la cuál recibirán el apoyo económico del gobierno, por lo que a continuación se comparte la información.

¿Cuándo recibirán su tarjeta las nuevas beneficiarias de Mujeres Bienestar?

Para quienes se sumaron el mes pasado, la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se realizará del 1 al 31 de octubre. Cada nueva beneficiaria recibirá un mensaje de texto SMS con la fecha, hora y lugar asignados, además, podrán consultar el módulo correspondiente en la página oficial: gob.mx/bienestar.

Con esta incorporación, para noviembre cerca de 3 millones de mujeres de entre 60 y 64 años recibirán un apoyo bimestral de 3 mil pesos, destinado a fortalecer su autonomía económica. El programa es universal y requiere cumplir únicamente tres criterios: tener entre 60 y 64 años, ser mexicana y residir en el país. Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Este esfuerzo forma parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de avanzar en la justicia social y reconocer la labor histórica de las mujeres en tareas de cuidado y trabajo no remunerado. Con la Pensión Mujeres Bienestar, se busca garantizar un ingreso digno y propio, reflejando que en México la transformación social continúa.

YC