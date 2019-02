"Chelís" se emocionó hasta las lágrimas

El triunfo ante Atlas lo vivió de manera intensa, porque aseguró José Luis Sánchez Solá, que está viviendo un sueño al regresar a dirigir a su amado Puebla. El "Chelís" precisó que los objetivos a cumplir son importantes y está seguro que los lograrán, pero para eso deberá trabajar mucho en varios aspectos.

"El Puebla está para meter, meter y que se la crean, para eso está el Puebla"

"Estuve ahí nada más (no se metió al vestidor ni habló con los jugadores en algún momento previo al partido). Estuve para que me vieran, no hice absolutamente nada. El Puebla está para meter, meter y que se la crean, para eso está el Puebla. Me llegó la oportunidad así, no la esperaba, pensé que ya no volvería a dirigir al Puebla".

Respecto al partido, el entrenador del Puebla precisó que desde la tribuna se sufre mucho, pero pudo observar algunos aspectos a mejorar, al tiempo que reconoció, su equipo tuvo mucha fortuna en el triunfo ante el Atlas, porque al local no se salió nada y felicitó a sus jugadores, al igual que a Octavio Becerril, quien estuvo dirigiendo este cotejo.

"Hubo mucha suerte hoy, que no les duela decirlo. Los puntos nos los llevamos a nuestra casa. La cancha estuvo inclinada (a favor del Puebla), esperemos que así siga. No salí a la banca porque estaba a un día del partido, no puedes exigir si no trabajaste. Confíe (en el triunfo) porque siempre tengo mucha fe)".

El técnico del equipo poblano, mencionó que la semana larga le vendrá muy bien, porque podrá transmitir su idea futbolística, al tiempo que buscará transmitir mensajes de motivación que ayuden al conjunto a creer que pueden lograr lo que se propongan. La Liguilla no lo ve como un objetivo imposible.

JM