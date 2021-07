Checo se va triste y molesto del Red Bull Ring

Lo que parecía un escenario perfecto para que Red Bull hiciera el 1-2 ayer, terminó siendo una carrera por demás complicada para el mexicano Sergio Pérez.

Checo arrancó tercero en el Gran Premio de Austria, sin embargo, culminó en la sexta posición después de un serio contratiempo con Lando Norris (McLaren) y un par de penalizaciones durante la carrera.

Al final, en esta lucha por retomar posiciones, Pérez se enfrascó en una dura disputa con Charles Leclerc (Ferrari), piloto que en dos ocasiones salió de la pista ante la férrea defensa de Checo.

Esas dos ocasiones en que Leclerc se fue a la grava derivaron en 10 segundos de castigo para Pérez, una penalización que sí se vio reflejada en el resultado final del tapatío, pues a pesar de que terminó en quinto lugar, acabó por ser relegado a la sexta posición.

Sin embargo, el tapatío no ocultó su malestar por lo ocurrido en las vueltas iniciales.

“Estuvimos peleando de principio a fin, y en la vuelta uno con Lando creo que no había necesidad, pero me perjudicó la carrera y me la arruinó totalmente. Creo que tuvo suerte de no tener ningún daño, pero en el futuro no se puede repetir”.

También, el tapatío le ofreció disculpas a Leclerc, argumentando que no es su estilo competir así.

“Sobre los incidentes con Charles (Leclerc) aún no he visto la repetición, pero creo que en ambos iba adelante. Me disculpo con él y por cómo afecté su carrera, porque no es la manera en la que me gusta correr. No me siento bien conmigo mismo al comprometer la carrera de otro piloto”, añadió.

“Damos vuelta a la página y espero con ansias la próxima carrera en Silverstone”, concluyó el piloto tapatío.

El resultado mantiene a Pérez Mendoza en el tercer puesto del campeonato de pilotos, aunque la ventaja de 10 puntos que tenía sobre Lando Norris se redujo a tres. El tapatío suma 104 unidades contra las 101 del británico.

MQ