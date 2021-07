Lando Norris me arruinó la carrera: “Checo” Pérez

Sergio Pérez no ocultó su molestia después de que Lando Norris (McLaren) lo perjudicara este domingo dentro del Gran Premio de Austria, pues el piloto mexicano aseguró que el británico le arruinó la carrera.

“Checo” arrancó en tercer lugar, sin embargo Lando lo sacó de la pista durante las primeras vueltas y esto le costó caer momentáneamente hasta el décimo puesto.

“Estuvimos peleando de principio a fin, y en la vuelta uno con Lando creo que no había necesidad, pero me perjudicó la carrera y me la arruinó totalmente. Creo que tuvo suerte de no tener ningún daño, pero en el futuro no se puede repetir”, declaró el mexicano al finalizar el Gran Premio.

La de este domingo fue la carrera número 200 de Sergio Pérez dentro de la Fórmula 1, sin embargo el resultado no fue el esperado debido a que culminó en el sexto puesto.

Después de este resultado “Checo” aún permanece en el tercer lugar del Campeonato de Pilotos, sin embargo sólo tiene tres puntos de ventaja sobre Lando Norris.

